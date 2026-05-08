«Jeg likte ikke resultatet»: Denne sangeren snakker åpenhjertig om sine kosmetiske prosedyrer

Invitert på den populære podkasten «Call Her Daddy» med Alex Cooper som programleder, snakket den amerikanske sangeren Kesha åpenhjertig om forholdet sitt til kroppen sin, det estetiske presset hun har møtt siden starten av karrieren, og en periode der hun tok valg hun nå angrer på. Hun tilbyr et klart og medfølende perspektiv på sine opplevelser.

En «forferdelig fase» som hun erkjenner

I denne episoden la ikke Kesha skjul på ordene da hun snakket om sine tidligere kosmetiske prosedyrer. «Jeg gikk gjennom en forferdelig fase med å få fillers», innrømmet hun. Før hun la til, på sin typisk ærlige måte: «Herregud, det var forferdelig. Fordi jeg tenkte: 'Å, det er det jeg burde gjøre.' Og så innså jeg: 'Jeg liker virkelig ikke resultatet.'» Denne uttalelsen oppsummerer perfekt fellen mange kvinner faller i: å ta et valg av forpliktelse, snarere enn ekte ønske. Kesha innrømmer dette åpent, og det er nettopp det som gjør vitnesbyrdet hennes så verdifullt.

Presset fra andre menneskers blikk

I løpet av den samme samtalen reflekterte Kesha over sine erfaringer siden starten av musikkarrieren. «Helt siden starten av karrieren min har folk kommentert kroppen min», betrodde hun. Hun fortsatte: «Jeg internaliserer disse kommentarene, jeg tar dem som evangeliet, jeg prøver å tilpasse kroppen min til hva andre vil at jeg skal være.» En kraftfull uttalelse som kaster lys over hele mekanismen for presset som legges på kvinner i offentligheten: å tilpasse seg, å forandre seg, å bøye seg for et eksternt ideal, på bekostning av sin egen identitet. For Kesha er konklusjonen klar: «Det er denne konstante dansen med samfunnet for å bestemme hva det vil si å være kvinne og hva som er akseptabelt. Og på toppen av det hele skal vi ikke bli gamle.»

En ny æra, friere og mer fredelig

I dag føler Kesha tydeligvis en annen type energi. Hun har nettopp fullført sin største turné i karrieren, nesten tjue år etter den globale suksessen med sangen «TiK ToK». En søt hevn, etter år preget av en lang juridisk kamp som hadde holdt henne unna rampelyset.

Selv om hun innrømmer at hun noen ganger bruker «skånsommere skjønnhetsbehandlinger» – for eksempel nevnte hun en ansiktsbehandling basert på laks-DNA, populær i Korea, i en annen podkast i juli 2025 – ser det ut til at Kesha først og fremst har sluttet fred med kroppen sin. «Jeg vil at alle skal føle seg autentiske, forbundet med sitt beste jeg», forklarte hun til Alex Cooper. Dette budskapet om aksept oppsummerer perfekt tankegangen hun sannsynligvis opererer med i dag.

Med denne åpenbaringen slutter Kesha seg til den voksende kretsen av kunstnere som tør å snakke åpent om sine tidligere kosmetiske prosedyrer. Hennes oppriktige og innsiktsfulle ord minner oss om at det aldri er for sent å justere forholdet vårt til imaget vårt. Og at autentisitet ofte har den vakreste balansen, utover trender og samfunnspress.