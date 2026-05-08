Som 36-åring forklarer denne amerikanske skuespillerinnen hvorfor hun skjulte sin biseksualitet.

I et intervju med Us Weekly, samtidig med den kommende utgivelsen av memoarene hennes, sto den amerikanske skuespillerinnen Hayden Panettiere ut som bifil for første gang. Denne åpenhjertige avsløringen kaster lys over både hennes personlige reise og presset fra Hollywood-bransjen.

En åpenbaring brakt frem i lyset av memoarene hennes

Hayden Panettiere, kjent for sine ikoniske roller i serien «Heroes», der hun spilte Claire Bennet, men også i «Nashville» og mer nylig i «Scream VI», forbereder seg på å publisere memoarene sine med tittelen «This Is Me: A Reckoning», som etter planen er utgitt 19. mai 2026. En bok der hun ser tilbake på reisen sin som barnestjerne, tidligere forhold og flere intime aspekter av livet sitt som hun aldri hadde delt.

Det er i denne sammenhengen skuespillerinnen valgte å snakke offentlig: «Nå som jeg vet at denne boken skal utgis, og jeg har valgt å dele den med verden, er jeg klar til å si med sikkerhet at ja, jeg er bifil. Jeg sa det! Dette er første gang jeg har kunnet si det høyt.»

«Det var aldri riktig tidspunkt.»

Gjennom intervjuet forklarer Hayden Panettiere hvorfor hun brukte så lang tid på å si ifra. Ifølge henne selv var det alltid en grunn til å tie. «Enten var jeg for ung, og jeg ble presset til å være perfekt til enhver tid. Jeg ble ikke oppmuntret til å være meg selv», betrodde hun. Hun nevner også en annen, nyere periode da hun fryktet at det å snakke om sin biseksualitet ville bli oppfattet som en mote. «Jeg var redd for at hvis jeg var ærlig, ville jeg virke som om jeg hoppet på bandwagon. Det var et veldig vanskelig tema å formulere ordentlig.»

Skuespillerinnen forteller om at hun har datet kvinner opp gjennom årene, men aldri tillatt seg å forplikte seg fullt ut, av frykt for paparazziene og mangel på privatliv. «Hvis jeg ble forelsket, var det ikke noe jeg ville måtte skjule», forklarer hun. Denne avsløringen sier mye om begrensningene som fortsatt tynger offentlige personer.

"Bedre sent enn aldri"

I dag sier Hayden Panettiere at hun foretrekker å se fremover. «Det er trist at jeg måtte vente i 36 år på å dele denne delen av meg selv, men bedre sent enn aldri, ikke sant?» sa hun i det samme intervjuet. En øm og innsiktsfull uttalelse som perfekt oppsummerer ånden i memoarene hennes: å slutte fred med fortiden og gå videre. Som mor til en 11 år gammel jente ser Hayden Panettiere ut til å gå inn i en «ny æra». Friere, mer i fred og fremfor alt mer i harmoni med seg selv.

Gjennom denne hjertevarme beretningen tilbyr Hayden Panettiere uvurderlig innsikt som vil resonnere med de som har slitt med å akseptere seg selv eller våge å uttrykke hvem de egentlig er. Historien hennes tjener også som en sterk påminnelse om hvor mye andres dømmekraft, bransjenormer og medienes allestedsnærværende tilstedeværelse kan påvirke selv de mest personlige valgene. Én ting er sikkert: Hayden Panettiere går inn i et nytt kapittel, fylt med ro og stolthet, og boken hennes lover å bli en betydelig milepæl i livet hennes.