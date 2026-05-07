Som 37-åring tiltrekker denne amerikanske danseren seg alles øyne på stranden.

Noen innlegg skriker bare ferie, varm sand og frihet. Julianne Hough delte nettopp ett, og å si at følgerne hennes var begeistret er en underdrivelse. Den amerikanske danseren og TV-programlederen, tro mot sitt solfylte gemytt, la ut en Instagram-karusell fra stranden.

En stranddag som byr på alt

På forsidebildet sitter Julianne Hough på et håndkle, iført en stor stråhatt, solbriller i farger og et strålende smil. Ved siden av henne sitter hunden hennes, som ser ut til å nyte øyeblikket like mye som henne. Scenen er enkel, naturlig og badet i lys. Den typen bilde du vil se på to ganger bare for den positive energien det utstråler.

Innlegget, som ble delt fra kontoen hans @juleshough, og fulgt av millioner av fans, ble oversvømt av komplimenter. Mange roste hans ros og smittende glede, mens andre var sjarmert av duoen han dannet med sin trofaste firbeinte følgesvenn. Et ekte californisk postkort.

Et liv som smiler igjen

Dette solfylte mellomspillet kommer på et tidspunkt hvor alt ser ut til å gå riktig for Julianne Hough. Den to ganger vant «Dancing with the Stars» (et reality-TV-program med fokus på dans) er nå programleder sammen med den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Alfonso Ribeiro. Det er et fullendt øyeblikk for en som startet karrieren som profesjonell danser i programmet bare 18 år gammel, og ble dermed den yngste deltakeren som har vunnet to sesonger på rad.

Karrieren hennes slutter ikke der. På filmfronten forbereder hun seg på å gjøre sitt comeback på storskjerm i 2026 i «The Bride!», den etterlengtede filmen av Maggie Gyllenhaal, sammen med den britisk-amerikanske skuespilleren Christian Bale og den irske skuespillerinnen og sangeren Jessie Buckley. Julianne Hough forbereder også en comeback til musikken, med nye countryprosjekter annonsert for i år.

En strålende ny æra

Utover scenen og TV-studioene har Julianne Hough også utviklet sin egen velværeplattform, KINRGY, som blander dans, bevegelse og selvutfoldelse. Det er et veldig personlig prosjekt for henne, ettersom hun ofte snakker om viktigheten av å ta vare på både kropp og sinn. Denne energien er tydelig i hennes nylige bilder: en rolig kvinne som tar seg god tid og deler den med oppriktighet. Og følgerne hennes setter tydelig pris på det: mange har lagt igjen varme meldinger til henne for å feire dette gledelige øyeblikket.

Mellom strandbilder, bånd med hunden sin og et strålende smil, minner Julianne Hough oss på at hun som 37-åring lever livet slik hun danser. Og ut fra fansens entusiasme er denne bølgen av godt humør tydeligvis kommet for å bli på Instagram-feeden hennes.