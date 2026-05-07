Som 41-åring skapte sangerinnen Katy Perry furore i en pudderrosa kjole.

Når den amerikanske sangeren og låtskriveren Katy Perry tar i bruk en farge, gjør hun den til sin signaturfarge. Hun delte nettopp en ny Instagram-karusell i et mykt, beskjedent utseende, og det er trygt å si at fansen hennes elsket den. Pudderrosa kjole, svart sløyfe i håret, et vitende smil: «Firework»-sangerinnen minner oss om at hun er et av popens mest overraskende moteikoner.

Et friskt og livlig utseende

I hjertet av karusellen skiller ett plagg seg ut: en pudderrosa minikjole, tettsittende, med høy hals og lange ermer, avsluttet med et voluminøst, skylignende tyllskjørt. En romantisk, nesten ballerinalignende silhuett, avhengig av en enkelt tone, men leker med kontraster takket være en stor, lakkert svart sløyfe bundet i det bakoversatte håret hennes.

Sminken er også utformet i samme tone: rosenrøde lepper, lett rouge, naturlige øyne. Ingen tunge smykker, bare en diskret ring og minimalistiske øredobber. En minimalistisk tilnærming som står i skarp kontrast til de ultrapop-aktige antrekkene Katy Perry er kjent for, og som ser ut til å appellere til et enda bredere publikum.

En "myk jente"-estetikk som er universelt anerkjent.

Kommentarene strømmet inn under innlegget. Mange roste det friske utseendet, fargevalget og den generelle elegansen. Poseringen er også bedårende: Katy Perry former et hjerte med fingrene, et senket smil, i en scene som minner om «myk jente»-estetikken som er så populær denne sesongen.

Det er nettopp denne blandingen som appellerer: en artist kjent for sine spektakulære antrekk, flerfarget hår og overdådige sceneopptredener, som her velger enkelhet og mildhet. En forandring i tempoet som følgerne hennes tydelig setter pris på, og mange bemerker at hun «aldri har sett så strålende ut».

Mellom verdensturné og kunstnerisk fornyelse

Denne nye visuelle energien sammenfaller også med et viktig øyeblikk i Katy Perrys liv. Hun fortsetter sin «Lifetimes Tour», verdensturnéen etter utgivelsen av albumet «143» i september 2024. På karrierefronten snudde hun også en viktig side ved å forlate dommerrollen i «American Idol» etter seks sesonger. Hennes nylige opptreden på Met Gala i 2026 har imidlertid blitt møtt med blandede reaksjoner fra noen amerikanske medier, noe som har ført til diverse diskusjoner.

Med denne enkle karusellen minner Katy Perry oss om at hun er en ekspert på iscenesettelse: et velvalgt utseende, en perfekt balansert farge, og effekten er umiddelbar. Hun leker stadig med imaget sitt med like mye glede som talent.