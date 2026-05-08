«Ultramuskulær»: Eiza González imponerer med en ny fysisk transformasjon

Når den meksikanske skuespillerinnen og sangeren Eiza González deler et bilde på Instagram, er fansen hennes alltid der. Denne gangen er det hennes fysiske transformasjon som har fanget alles oppmerksomhet: hun viste nylig frem en tonet fysikk som imponerte følgerne hennes. Og bak denne metamorfosen ligger et spesielt ambisiøst filmprosjekt.

En imponerende fysikk for hans neste film

På bildet poserer Eiza González med armene hevet foran speilet og ryggen til, noe som avslører en imponerende muskuløs fysikk. Definerte armer, en skulpturert rygg, en selvsikker holdning: det er langt fra figuren hun var kjent for frem til nå. Fansen hennes, som hadde fulgt treningsbildene hennes på treningsstudioet de siste ukene, hadde absolutt lagt merke til endringen. Noen spekulerte til og med i at hun trente for å spille «Wonder Woman» i James Gunns kommende DC-univers.

Svaret kom fra skuespillerinnen selv i bildeteksten: «IRON JANE. 🎬 Velkommen til kroppsbyggingens verden. Jeg er veldig stolt av å fortelle Janes historie, og denne reisen står mitt hjerte spesielt nær.» Det sier alt. Kommentarene strømmet inn under innlegget. «Ultramuskuløs», «imponerende», «ugjenkjennelig» … internettbrukere var fulle av lovord om den nye fysikken hennes.

«Iron Jane», hans nye store prosjekt

Filmen det gjelder heter «Iron Jane», skrevet og regissert av Lissette Feliciano, hvis første spillefilm, «Women is Losers», fikk oppmerksomhet på SXSW-festivalen. Prosjektet ble presentert for internasjonale kjøpere på Cannes Film Market i 2026, et tegn på at forventningene allerede er høye til dette dramaet som foregår i kvinnelig kroppsbyggings verden.

Eiza González spiller Janie John, en kompleks karakter som oppdager denne verdenen etter en vanskelig barndom. Ved siden av González har vi den amerikanske skuespilleren Brandon Sklenar, som nylig ble sett i filmen «The Housemaid», som spiller treneren hennes, en tidligere mester. Historien lover å utforske temaer som styrke, sårbarhet og søken etter identitet.

En karriere som får fart

Denne fysiske transformasjonen illustrerer den totale forpliktelsen Eiza González bringer til rollene sine. Den meksikanske skuespillerinnen er kjent for sine opptredener i «Baby Driver», «Godzilla vs. Kong», «I Care a Lot» og Netflix-serien «3 Body Problems», og fortsetter å utvide spekteret sitt. Og Eiza González’ timeplan er travlere enn noensinne.

Hun blir snart å se i «In the Grey», den nye filmen av Guy Ritchie, sammen med den amerikanske skuespilleren Jake Gyllenhaal og den britiske skuespilleren Henry Cavill, samt i Boots Rileys «I Love Boosters», med de amerikanske skuespillerinnene Keke Palmer og Demi Moore. Det er trygt å si at hennes nye figur ikke har gått ubemerket hen i en karriere som er i raskt vekst.

Med denne forvandlingen beviser Eiza González nok en gang at hun aldri gjør noe halvveis. Mellom kunstnerisk engasjement, fysiske krav og valget av sterke roller fortsetter den meksikanske skuespillerinnen å skape en unik vei i Hollywood.