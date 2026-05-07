Etter vekttapet åpner Khloé Kardashian seg om kritikken rundt utseendet sitt

Khloé Kardashian delte en sjelden, nesten smertefull, åpenhjertig uttalelse i en fersk episode av podkasten sin , «Khloé in Wonder Land». Forretningskvinnen og reality-TV-stjernen åpnet seg om noe hun lenge hadde holdt for seg selv: hvordan måten andre oppfattet henne på endret seg drastisk etter den fysiske transformasjonen hennes. Vitnesbyrdet hennes sier mye om fordommene rundt utseende i vår tid.

Et før og et etter som gjør vondt

Khloé Kardashian startet sin transformasjon på midten av 2010-tallet. En personlig reise, som hun dokumenterte gjennom årene på sosiale medier. Bak denne synlige transformasjonen ligger en mer subtil virkelighet: den endrede måten folk ser på meg. «Da jeg var mer kurvete, ble jeg behandlet veldig annerledes enn Kourtney og Kim. Da jeg gikk mye ned i vekt og utseendet mitt endret seg, ble behandlingen jeg fikk så mye bedre», betrodde hun seg i podkasten sin. Hun gjør ikke denne observasjonen for å klage, men for å fremheve en sosial dynamikk som gjør henne dypt ukomfortabel.

«Jeg er den samme personen»

Dette er sannsynligvis uttrykket som best oppsummerer følelsene hennes. Khloé Kardashian husker levende menneskene som tidligere hadde ignorert eller foraktet henne, og som begynte å smile til henne da figuren hennes hadde forandret seg. «Jeg har aldri glemt de som var slemme eller ubehagelige mot meg, men hyggelige mot Kourtney og Kim», forklarte hun.

For henne er konklusjonen klar: «Jeg er den samme personen, men estetisk sett ser jeg annerledes ut. Behandlingen din av meg er så annerledes, og det gjør meg ukomfortabel. Dette er verden vi lever i, og jeg liker den ikke.»

Kommentarer som ikke avvæpner

Selv i dag, til tross for offentlige uttalelser og personlige reiser, møter Khloé Kardashian jevnlig kritiske kommentarer om utseendet sitt under innleggene sine. Noen internettbrukere vurderer henne som «for forandret», mens andre gransker hvert bilde, hver forandring. Det er en realitet mange kvinner opplever i mindre skala, men den får en spesiell størrelsesorden på sosiale medier til en stjerne som følges av hundrevis av millioner av mennesker.

Det er også derfor grunnleggeren av «Good American», et merke kjent for sin forpliktelse til «alle kroppstyper», har valgt å trekke seg tilbake. En kvinnes kropp – enten berømt eller ikke – bør ikke være gjenstand for offentlig debatt: enhver kvinne står fritt til å gjøre med den som hun synes passer, enten det er i klesvalg, vektøkning eller vekttap, eller utvikling over tid i henhold til hennes personlige preferanser.

Gjennom dette vitnesbyrdet setter Khloé Kardashian fingeren på noe mange føler, men ikke alltid tør å si: måten samfunnet belønner eller straffer kropper. Hennes rolige og klare ord minner oss om at utover fysiske transformasjoner, er det kanskje vårt kollektive perspektiv som også må utvikle seg.