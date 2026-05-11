I en spektakulær kjole tiltrekker denne atleten seg alles øyne på den røde løperen.

Den kinesisk-amerikanske olympiske skiløperen Eileen Gu skapte furore under gullgallaen i Los Angeles 9. mai 2026, iført en pudderrosa kjole som minnet om en ballerinakjole. Dette siste moteutseendet bekrefter hennes avslappede fremtoning både i bakken og på catwalken.

En romantisk silhuett

For denne kvelden, organisert av Gold House, den californiske institusjonen som feirer suksess og kultur i Asia og Stillehavsregionen, valgte Eileen Gu en kreasjon av designeren Andrew Kwon, kalt «Aurora-kjolen». Et svært raffinert valg som fullt ut omfavner det romantiske temaet.

På bildet ser hun ut i en pudderrosa kjole med tusen nyanser av tyll. Den stroppeløse toppen er strukturert og minimalistisk, før den åpner seg opp til et voluminøst, lagdelt skjørt. Det mest slående elementet ved antrekket? Den asymmetriske høy-lav-linjen som avslører de spisse hvite pumpsene hennes foran, før den flyter over i et drømmende slep bak. En virkelig moderne eventyrsilhuett. Når det gjelder hår og sminke, lot Eileen Gu bevisst kjolen ta sentrum.

En rekordbrytende sportssesong

Denne dobbeltrollen forringer ikke på noen måte sportskarrieren hennes; snarere tvert imot. Ved de siste vinter-OL i Milano-Cortina 2026, som ble avholdt i februar, skrev Eileen Gu nok en gang historie. Med to sølvmedaljer og én gullmedalje vunnet i Italia, ble hun offisielt den mest dekorerte freestyle-skiløperen i olympisk historie, på tvers av alle kategorier.

En kronprestasjon for en som allerede hadde vunnet flere medaljer i OL i 2022. Og det er verdt å merke seg at alt dette gjøres ved siden av hennes strålende studier: Eileen Gu er student i internasjonale relasjoner ved Stanford University. Hun klarer å balansere dette trippellivet som idrettsutøver, modell og student med imponerende disiplin.

En gullgalla 2026 med mote som tema

Den femte årlige gullgallaen samlet en rekke fremtredende personligheter. Eileen Gu blandet seg med den indiske skuespillerinnen Priyanka Chopra, den amerikanske modellen Chrissy Teigen, den indisk-amerikanske skuespillerinnen og manusforfatteren Mindy Kaling, og den amerikanske sangeren og låtskriveren Halsey, alle der for å feire asiatisk kultur og dens talenter. Det var en kveld med eleganse, der hvert antrekk fortalte en historie.

Med denne kritikerroste nye opptredenen minner Eileen Gu oss om at hun, bare 22 år gammel, navigerer mellom verdener med foruroligende letthet. Eksepsjonell idrettsutøver, Stanford-student, muse for prestisjetunge motedesignere: hun har smidd en unik vei, der atletisk ytelse møter motekreativitet.