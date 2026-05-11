Bestemoren Demi Moore legger ut et bilde med barnebarnet sitt

Demi Moore feiret ikke morsdagen (10. mai i USA) på vanlig måte. Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren la ut en karusell på Instagram som spenner over fire tiår med morsrollen – fra de første bildene av døtrene hennes som babyer til barnebarnet Louetta, 3 år gammel. Og reaksjonene var umiddelbare.

«Jeg husker fortsatt første gang jeg holdt hver av dere i armene mine.»

Demi Moores bildetekst begynte med disse ordene: «Jeg husker fortsatt første gang jeg holdt hver og en av dere i armene mine. Se på dere nå. Mine kjære, dere har vokst på måter som tar pusten fra meg, og på en eller annen måte blir jeg mer forelsket i hvem dere er hvert år. Gratulerer med mors- og bestemorsdagen til alle de vakre mødrene.» En enkel og hjertevarm bildetekst som umiddelbart resonnerte med hennes 6,7 millioner følgere.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Demi Moore (@demimoore)

Innlegget som strekker seg over fire tiår

Karusellen åpner med et svart-hvitt-bilde av en GI Jane-aktig Demi Moore som holder sine tre døtre i et teppe – Rumer, Scout og Tallulah, født fra ekteskapet hennes med Bruce Willis. Et annet svart-hvitt-bilde, tatt noen år senere, viser Demi uten sminke, i en leopardmønstret todelt kjole og pilotsolbriller, mens hun holder sitt nyfødte barnebarn Louetta i armene. En gripende og rørende reise gjennom familiehistorien.

Rumer Willis, en berømt mor

Tre år gamle Louetta, datter av Rumer Willis og Derek Richard Thomas, dukker opp på flere bilder på karusellen, inkludert ett tatt i løpet av høytiden. Dette innlegget er Demi Moores måte å feire sin eldste datter, Rumer, i rollen som mor. Bildeteksten lyder «Gratulerer med mors- og bestemorsdagen» – en måte å samtidig hedre tre generasjoner kvinner i samme familie.

Et svart-hvitt-bilde av en liten jente i stjerneklar tyll, og 30 år som morsrolle presset inn i en Instagram-karusell: Demi Moore tilbød noe sjeldent til morsdagen (feiret 10. mai i USA): et autentisk, ufiltrert familiebilde. Og det resonnerte langt utover hennes 6,7 millioner følgere.