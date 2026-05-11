Bestemoren Demi Moore legger ut et bilde med barnebarnet sitt

Fabienne Ba.
@demimoore / Instagram

Demi Moore feiret ikke morsdagen (10. mai i USA) på vanlig måte. Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren la ut en karusell på Instagram som spenner over fire tiår med morsrollen – fra de første bildene av døtrene hennes som babyer til barnebarnet Louetta, 3 år gammel. Og reaksjonene var umiddelbare.

«Jeg husker fortsatt første gang jeg holdt hver av dere i armene mine.»

Demi Moores bildetekst begynte med disse ordene: «Jeg husker fortsatt første gang jeg holdt hver og en av dere i armene mine. Se på dere nå. Mine kjære, dere har vokst på måter som tar pusten fra meg, og på en eller annen måte blir jeg mer forelsket i hvem dere er hvert år. Gratulerer med mors- og bestemorsdagen til alle de vakre mødrene.» En enkel og hjertevarm bildetekst som umiddelbart resonnerte med hennes 6,7 millioner følgere.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Demi Moore (@demimoore)

Innlegget som strekker seg over fire tiår

Karusellen åpner med et svart-hvitt-bilde av en GI Jane-aktig Demi Moore som holder sine tre døtre i et teppe – Rumer, Scout og Tallulah, født fra ekteskapet hennes med Bruce Willis. Et annet svart-hvitt-bilde, tatt noen år senere, viser Demi uten sminke, i en leopardmønstret todelt kjole og pilotsolbriller, mens hun holder sitt nyfødte barnebarn Louetta i armene. En gripende og rørende reise gjennom familiehistorien.

Rumer Willis, en berømt mor

Tre år gamle Louetta, datter av Rumer Willis og Derek Richard Thomas, dukker opp på flere bilder på karusellen, inkludert ett tatt i løpet av høytiden. Dette innlegget er Demi Moores måte å feire sin eldste datter, Rumer, i rollen som mor. Bildeteksten lyder «Gratulerer med mors- og bestemorsdagen» – en måte å samtidig hedre tre generasjoner kvinner i samme familie.

Et svart-hvitt-bilde av en liten jente i stjerneklar tyll, og 30 år som morsrolle presset inn i en Instagram-karusell: Demi Moore tilbød noe sjeldent til morsdagen (feiret 10. mai i USA): et autentisk, ufiltrert familiebilde. Og det resonnerte langt utover hennes 6,7 millioner følgere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Et grasiøst ansikt»: Skjønnheten til denne italienske modellen fascinerer internettbrukere
Article suivant
Ved bassenget viser Elizabeth Hurley stolt frem figuren sin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I en spektakulær kjole tiltrekker denne atleten seg alles øyne på den røde løperen.

Den kinesisk-amerikanske olympiske skiløperen Eileen Gu skapte furore under gullgallaen i Los Angeles 9. mai 2026, iført en...

Ved bassenget viser Elizabeth Hurley stolt frem figuren sin.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley delte nylig en serie solfylte bilder på Instagram-kontoen sin, der...

«Et grasiøst ansikt»: Skjønnheten til denne italienske modellen fascinerer internettbrukere

Den italienske modellen Vittoria Ceretti delte et «dump»-bilde på Instagram-kontoen sin, med en naturlig selfie som forsidebilde, ledsaget...

Som 55-åring fascinerer Claudia Schiffer med et romantisk utseende

Det finnes bilder som ser ut som postkort fra England. Den tyske modellen, skuespillerinnen og filmprodusenten Claudia Schiffer...

I et teatralsk utseende fengsler Madonna med en spektakulær gotisk silhuett

Når Madonna går på den røde løperen på Met-gallaen, vet vi på forhånd at vi har et minneverdig...

«Jeg likte ikke resultatet»: Denne sangeren snakker åpenhjertig om sine kosmetiske prosedyrer

Invitert på den populære podkasten «Call Her Daddy» med Alex Cooper som programleder, snakket den amerikanske sangeren Kesha...