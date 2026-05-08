I et teatralsk utseende fengsler Madonna med en spektakulær gotisk silhuett

Når Madonna går på den røde løperen på Met-gallaen, vet vi på forhånd at vi har et minneverdig moteøyeblikk i vente. Popdronningen brøt ikke med tradisjonen i år. På trappene til Metropolitan Museum of Art i New York dukket hun opp i en teatralsk gotisk silhuett som umiddelbart satte fyr på sosiale medier. Mer enn bare et antrekk, det var en ekte kunstnerisk opptreden. Og fansen hennes reagerte raskt.

Et utseende et sted mellom mystisisme og haute couture

For denne 2026-utgaven, med temaet «Kostymekunst» og kleskoden «Mote er kunst», valgte Madonna et antrekk som tøyet grensene for klesdrakt. En lang svart blondekjole, operahansker i sateng, ankelstøvletter i platå, en organzakrage og fremfor alt en imponerende svart hatt med et piratskip intrikat laget av perler og ståltrådstrukturer på toppen. Et lyseblått chiffonslør fløt fra dette hodeplagget til ryggen, og hang på trappene i en nesten filmatisk effekt.

For å fullføre antrekket holdt sangeren et jakthorn, noe som ga et nesten sjamanistisk preg. Antrekket ble designet av Anthony Vaccarello for Saint Laurent, en skreddersydd kreasjon som krevde nitid håndverk. Resultatet? En gotisk, mystisk og dypt uttrykksfull silhuett.

En hyllest til en stor surrealistisk kunstner

Bak dette spektakulære utseendet ligger en genuin kunstnerisk tilnærming. Madonna hentet inspirasjon fra verket «The Temptation of St. Anthony», malt i 1945 av den anglo-meksikanske surrealistiske kunstneren Leonora Carrington. I dette maleriet bærer en kvinneskikkelse en båt på hodet, omgitt av en prosesjon av mystiske skikkelser.

Madonna gjenskapte denne scenen til perfeksjon, og ankom ledsaget av en prosesjon på syv kvinner, kledd i fargerike blondekjoler og hvite slør som skjulte øynene deres, som bar hennes spindelvevformede slør. Dette valget får en spesiell resonans nå, ettersom en stor Leonora Carrington-retrospektiv for tiden arrangeres på Musée du Luxembourg i Paris, som gjenoppretter denne lenge undervurderte kunstneren til sin rettmessige plass i surrealismens historie.

Madonna, eller kunsten med evig gjenoppfinnelse

På sosiale medier roste fansen entusiastisk iscenesettelsen. Mange applauderte det narrative aspektet ved antrekket, dets kunstneriske dybde og det faktum at Madonna fortsetter å overraske og spille. Langt fra å bare tilby en «pen kjole», presenterer hun en visjon, en intensjon, med hver opptreden.

Madonna, som har vært en fast gjestee på Met Gala siden 1997, har allerede satt sitt preg på arrangementet med antrekk fra Versace, Givenchy, Moschino og Jean Paul Gaultier. Igjen i år bekrefter hun at hun er en av kunstnerne som best forstår denne unike kvelden, der mote møter kunst på sitt høyeste nivå.

Ved å forvandle den røde løperen på Met Gala 2026 til et veritabelt sceneshow, leverte Madonna et av de mest omtalte antrekkene i denne 2026-utgaven. Med en hyllest til en stor artist, sans for iscenesettelse og påtatt dristighet, minner sangeren oss om at hun er tro mot seg selv: fri, teatralsk og alltid klar til å forvandle et klesplagg til et kunstverk i seg selv.