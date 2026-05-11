«Et grasiøst ansikt»: Skjønnheten til denne italienske modellen fascinerer internettbrukere

Den italienske modellen Vittoria Ceretti delte et «dump»-bilde på Instagram-kontoen sin, med en naturlig selfie som forsidebilde, ledsaget av en enkel bildetekst: «New York-dager og klar himmel.» Resultatet? Tusenvis av beundrende kommentarer og ytterligere ros for den rå skjønnheten som har vært hennes varemerke i over et tiår.

En selfie som smelter hjerter på nettet

På bildet poserer Vittoria Ceretti i en svart satengtopp med hvit blondekant, med langt hår løst og uten synlig sminke. Dagslys strømmer inn gjennom et stort karnapp bak henne, og New York Citys skyline er synlig i bakgrunnen. En enkel komposisjon som vektlegger naturlighet. Og det er nettopp denne enkelheten som har fengslet henne.

Fans elsker det

Kommentarene strømmet inn under innlegget: «et grasiøst ansikt», «Jeg elsker det naturlige utseendet », «rå skjønnhet» ... Fansen roste mangelen på kunstferdighet, denne avvæpnende lettheten i overgangen fra den røde løperen til en knapt redigert selfie, uten å miste noe av auraen hennes. En sjelden egenskap, spesielt i en tid med bilder som alle er mer retusjerte enn de forrige.

Med en enkel selfie minner Vittoria Ceretti oss på hvorfor hun er en av de mest ettertraktede modellene i sin generasjon. Italieneren ser ut til å ha funnet balansen, og ut fra fansens entusiasme har hennes tidløse sjarm tydeligvis ikke mistet sin fengslende kraft.