Ved bassenget viser Elizabeth Hurley stolt frem figuren sin.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley delte nylig en serie solfylte bilder på Instagram-kontoen sin, der hun slapper av ved vannet i et hvitt antrekk med tynne, svarte striper. Mest bemerkelsesverdig benyttet hun anledningen til å dele et lite fototips med sine millioner av følgere, presentert med humor og et snev av lekenhet. Innlegget gikk umiddelbart viralt.

Solrike og intime bilder

På bildene poserer Elizabeth Hurley i solen med solbriller på, og det lange brune håret flyter i bassenget. Antrekket hennes, hvitt med svarte striper, er fra hennes eget merke, Elizabeth Hurley Beach, som hun grunnla i 2005. En avslappet, naturlig atmosfære der skuespillerinnen virker helt avslappet.

Som vanlig la Elizabeth Hurley en humoristisk tekst til innlegget sitt. Denne var adressert direkte til følgerne hennes: «Å bli fotografert kan være skummelt, så her er mitt beste tips: LEGG DEG NED!!» Hun fortsatte rampete: «Selv under forferdelig lys over hodet, eller med telefonens nådeløse kamera (disse bildene ble tatt med en telefon i fullt sollys), hvis du strekker deg ordentlig og bruker solbriller, går det helt fint. Takk meg senere 😉.» Det er et tips som deles som en god venns hemmelighet. Og det minner oss om at Elizabeth Hurley, utover mote, liker å dyrke et nært bånd med følgerne sine.

Til syvende og sist er det ingen grunn til å prøve å se «slankere» eller «annerledes» ut ved hjelp av velprøvde triks: de mest vellykkede bildene er ofte de som fanger et ekte øyeblikk. Naturlighet, spontanitet og autentisk uttrykk er fortsatt de vakreste tingene å vise frem – langt unna «perfekte» positurer og kalkulert kunstferdighet.

En publikasjon som har høstet enstemmig ros.

Innlegget ble oversvømt av reaksjoner. «Velsignet være dronningen», «Tidsreisende!» ... fans overøste henne med ros for figuren hennes og hennes naturlige letthet foran kameraet. Selv sønnen hennes, Damian Hurley, 24, kommenterte innlegget med rørende entusiasme: «Disse er vanvittige wow!»

Elizabeth Hurley, som har over 3 millioner følgere på Instagram, er allerede vant til å dele denne typen råd på en direkte måte. I juli 2025 anbefalte hun for eksempel å «unngå det sterke middagslyset og velge det myke lyset fra soloppganger og solnedganger for bilder». Et annet tips som fansen hennes tydeligvis elsket.

Med denne enkle karusellen minner Elizabeth Hurley oss på hvorfor hun er en av de mest elskede skikkelsene i sin generasjon. Hun demonstrerer naturlig nok at vi kan ha det gøy, elske og dele uansett alder.