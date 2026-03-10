Mer enn førti år senere gjenoppliver Madonna et av sine mest berømte antrekk.

Noen bilder setter et varig preg på popkulturhistorien. Blant dem er brudekjolen Madonna hadde på seg i musikkvideoen til «Like a Virgin» i 1984. Mer enn førti år senere gjenoppliver sangeren denne ikoniske stilen i en ny motekampanje, og gjenoppliver et av de mest berømte antrekkene i karrieren hennes.

En hyllest til et antrekk som har blitt ikonisk.

I en nylig reklamekampanje for motehuset Dolce & Gabbana dukker Madonna opp i en serie svart-hvitt-bilder og -videoer. På scenen, omgitt av musikere, fremfører hun den italienske sangen «La Bambola» av Patty Pravo, utgitt i 1968.

For denne opptredenen hadde sangeren på seg et antrekk som minnet sterkt om estetikken i musikkvideoen hennes til «Like a Virgin». Det inneholdt flere karakteristiske elementer fra denne nå ikoniske stilen: et blondekorsett, lange hansker, nettingstrømper og et slør. Ensemblet fremkaller en nytolkt brudekjole, tro mot den «provoserende» ånden som definerte Madonnas image på 1980-tallet.

Utseendet til musikkvideoen til «Like a Virgin», et sentralt øyeblikk i popkulturen

Musikkvideoen til «Like a Virgin», som ble utgitt i 1984, bidro til å etablere Madonna som en av de viktigste skikkelsene innen global pop. I denne videoen, som er filmet i Venezia, viser sangeren seg i en hvit brudekjole med uventede detaljer. Antrekket blander flere referanser: et blondekorsett, lange hansker, statement-smykker og et korsformet halskjede. Denne stilen utløste betydelig reaksjon den gangen. Samme år gjenopptok Madonna denne estetikken under sin berømte opptreden på MTV Video Music Awards, et øyeblikk som har blitt legendarisk i musikk-TV-historien.

En moderne nytolkning

I sin nylige kampanje for Dolce & Gabbana gjenskaper ikke Madonna akkurat det originale antrekket, men tilbyr snarere en moderne versjon. Blondekorsettet er kombinert med minishorts med snøring og tilbehør som ligner på det originale antrekket, som hansker og slør. Ansemblet beholder ånden fra 1984-stilen, samtidig som det inntar en mer moderne estetikk. Denne typen nikk til hennes egen fortid er en del av Madonnas kunstneriske strategi, som regelmessig innebærer å gjenoppleve visse viktige øyeblikk i karrieren hennes.

En stil som har satt sitt preg på mote og musikk

«Like a Virgin»-stilen er fortsatt en av Madonnas mest gjenkjennelige stiler den dag i dag. Den symboliserer en periode da hun etablerte en personlig stil som blandet religiøst tilbehør med elementer inspirert av punkmote. Denne estetikken påvirket 1980-tallets mote og bidro til å forme kunstnerens offentlige image. Mange kjendiser og stylister fortsetter å referere til den, et bevis på dens varige innvirkning på populærkulturen.

Mer enn førti år etter utgivelsen av «Like a Virgin» fortsetter Madonna å leke med symbolene som har formet imaget hennes. Ved å gjenoppleve et av sine mest berømte antrekk i en motekampanje, fremhever sangerinnen den varige innflytelsen den epoken hadde på karrieren hennes. Ved å blande nostalgi med en moderne nytolkning, demonstrerer denne nikken til hennes 1980-tallsstil hvor tidløse visse bilder av popkulturen virkelig er.