Hailey Bieber har på seg et slående antrekk med røde polkaprikker.

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber vekker oppsikt med et stilig antrekk med røde prikker. Dette motevalget, som ble delt på Instagram, fremhever hennes medfødte sans for vårstil.

En prikkete topp som skaper furore

Hailey Bieber valgte en rød topp utsmykket med små svarte prikker, med utskjæring på brystet og delikate knapper. Dette lekne, men elegante designet skaper en selvsikker silhuett. Hun fullførte antrekket med en pudderrosa blush og en blank nude-roset leppestift, for et minimalistisk sminkeutseende som fremhever hennes naturlige trekk. Bildeteksten lød: «Rengjøring av frontkameraet», et snev av humor som understreker selvtilliten hennes.

Fansen er i fullstendig ærefrykt

Innlegget satte umiddelbart fyr på sosiale medier: fans strømmet til for å komplimentere denne vårlooken, og roste dens evne til å blande retro-prikker og et moderne snitt med uanstrengt eleganse. «Hailey, du omdefinerer uanstrengthet!» «Denne prikkete toppen er ikonisk, total besettelse», utbrøt kommentarene, mens moteinfluensere allerede hyllet den som en trend å følge med på. Denne oppstanden bekrefter nok en gang hennes evne til å inspirere fellesskapet sitt.

Kort sagt, Hailey Bieber gjenoppfinner uformell mote med kontrollert dristighet, og blander lekne polkadotter, utskjæringer og strukturerte silhuetter. Disse vårantrekkene bekrefter hennes status som et ikon som løfter hverdagen til kleskunst.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Mer enn førti år senere gjenoppliver Madonna et av sine mest berømte antrekk.

