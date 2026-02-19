Denne skuespillerinnen fra «Money Heist» annonserer fødselen av sitt første barn

Úrsula Corberó har blitt internasjonalt kjent for rollen som Tokyo i «Money Heist» (La Casa de Papel), og har nettopp startet et nytt kapittel i livet sitt: morsrollen. Hennes første offentlige opptreden med sønnen Dante i Barcelona utløste en bølge av følelser og spørsmål, både blant fansen og i media. Skuespillerinnen balanserer delt glede med et ønske om å beskytte privatlivet sitt, og dyrker en svært raffinert diskresjonskunst.

Et første «svært kontrollert» bilde

Det første bildet av Úrsula Corberó med sin nyfødte sønn var en stor begivenhet for fansen hennes. Etter flere uker med fravær og stillhet valgte skuespillerinnen Instagram for å markere sin tilbakekomst, og la ut et bilde i storyen sin tatt nær Triumfbuen i hjertet av Barcelona. Bildet viser henne i en lang svart frakk, med solbriller som dekker øynene, mens hun triller en barnevogn der lille Dante antagelig sitter.

Dette estetiske valget sier mye om hennes tilnærming. Ved å dele dette øyeblikket uten å avsløre barnets ansikt, bekrefter Úrsula Corberó både gleden som nybakt mor og grensen sin: ja til å dele et øyeblikk av livet, nei til å gjøre sønnen sin til et objekt av nysgjerrighet. Hennes enkle bildetekst – «Hola, soy mami» («Hallo, jeg er mamma») – oppsummerer denne nye identiteten hun omfavner, uten å dvele ved detaljene.

17.02.2026 📲 | Úrsula Corberó delte dette bildet på IG-storyen sin. pic.twitter.com/Fqj0ioq9X6 — Úrsula Corberó-oppdateringer (@ucorberoupdates) 17. februar 2026

En kjendis som viser en viss tilbakeholdenhet

Publikumsreaksjonen var rask. På sosiale medier varierte kommentarene fra beundring til forvirring. Mange roste måten skuespillerinnen så ut til å finne en balanse mellom berømmelse og privatliv, i en kontekst der mange kjendiser viser frem alle stadier av familielivet sitt. For andre var hennes diskresjon forvirrende. Denne tilbakeholdenheten har imidlertid vært en del av hvordan Úrsula Corberó har forvaltet imaget sitt i årevis.

Hun kontrollerer nøye hva som blir offentliggjort, velger sine offentlige uttalelser og opptredener, og gir lite rom for medieimprovisasjon. Ved å velge Barcelona, sin elskede by, som ramme for denne første utflukten, sender hun også et budskap om røtter og normalitet: bak den internasjonale stjernen, en ung mor som bare rusler gjennom byen sin.

Et morsrollen i sitt eget bilde: fri og i kontroll

Dantes ankomst markerer en viktig milepæl i livet til paret hun danner med den argentinske skuespilleren Chino Darín. Bak dette mye omtalte bildet forblir en del av Úrsula Corberós liv bevisst privat. Verken Dantes nøyaktige fødselsdato, detaljene rundt fødselen eller den nøyaktige daglige rutinen til paret med barnet avsløres. Skuespillerinnen holder for seg selv det som i hennes øyne er strengt privat.

Denne «hemmeligheten» er ikke skandaløs, men snarere selvsikker: Ved å avsløre akkurat nok til å bekrefte sin status som mor uten å eksponere sønnen for det konstante offentlige blikk, etablerer Úrsula Corberó grensene for sin nye normal. Med denne første opptredenen sammen med sønnen Dante klarer Úrsula Corberó å forene to ofte motstridende verdener: åpenheten som forventes av kjendiser og det legitime ønsket om å beskytte familien sin. Ved å velge tilbakeholdenhet fremfor sensasjonalisme presenterer hun en mer diskret, men ikke mindre kraftfull, modell for morsrollen i offentlighetens søkelys.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Úrsula Corberó (@ursulolita)

For fansen hennes vil dette bildet forbli symbolet på en ny æra for skuespillerinnen: en der Tokyo fra «La Casa de Papel» viker litt for Úrsula, moren, kvinnen, Barcelona-boeren som krever retten til å velge hva hun viser – og hva hun holder for seg selv.