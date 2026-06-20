«Hva gjør hun her?»: Taylor Swift kritisert for å ha vært på Knicks-kampen

Léa Michel
@taylorswift / Instagram

Taylor Swifts tilstedeværelse i kamp 4 i NBA-finalen gikk ikke ubemerket hen – og utløste til og med kritikk. Mens den amerikanske sangeren og låtskriverens opptreden gledet mange fans, satte en kommentar fra en kommentator, plukket opp av en mikrofon som var på, fyr på en tilbakevendende debatt: Er Taylor Swift en ekte Knicks-fan?

En mye omtalt tilstedeværelse

10. juni var Taylor Swift til stede på kamp 4 i NBA-finalen i Madison Square Garden, der New York Knicks slo San Antonio Spurs (107-106). Hun satt ved siden av venninnene Este og Alana Haim, iført en «Stevie Knicks»-t-skjorte – et ordspill til hyllest til den amerikanske sangeren og låtskriveren Stevie Nicks. Hun var blant mange andre kjendiser som var til stede, inkludert den fransk-amerikanske skuespilleren Timothée Chalamet, den amerikanske skuespilleren og komikeren Ben Stiller, den amerikanske reality-TV-personligheten, forretningskvinnen og influenceren Kylie Jenner, og den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber.

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En kommentar fanget opp av en mikrofon

Det var Knicks-radiokommentator Monica McNutt som startet kontroversen. Mens hun diskuterte Taylor Swifts tilstedeværelse på lufta, brast hun ut, tilsynelatende uvitende om at hun var på lufta: «Hun er ikke en Knicks-fan, kom deg vekk herfra.» Klippet gikk raskt viralt på sosiale medier, splittet brukerne og provoserte opp forargelse blant Taylor Swift-fans. Noen kommenterte til og med: «Hva gjør hun her?»

Uventet støtte

Fansen hennes var raske med å påpeke at Taylor Swift har snakket om sin støtte til Knicks i årevis, og at hun til og med eier en gammel drakt av spilleren Amar'e Stoudemire. Mer overraskende var det Barstool Sports-grunnlegger Dave Portnoy som kom til hennes forsvar, og kritiserte kommentatoren for å ha siktet seg inn på Taylor Swift når mange andre kjendiser også var til stede.

En unnskyldning og en bredere debatt

Stilt overfor kontroversen, kom Monica McNutt med en mea culpa dagen etter. Hun erkjente sin «feil» og innrømmet å ikke ha vært klar over Taylor Swifts fortid som fan. Utover anekdoten illustrerer episoden et tilbakevendende fenomen: mistanken rundt kjendisers – og ofte kvinners – tilstedeværelse på sportsbegivenheter, hvor de jevnlig blir presset til å bevise at de er «ekte» fans.

Taylor Swift, som først ble fremstilt som en inntrenger i én enkelt kommentar, fikk til slutt bekreftet sin status som fan, selv i kritikerens unnskyldninger. Kontroversen avtok raskt, men den avslører sannsynligvis mer om hvordan kjendiser blir oppfattet på stadioner enn om sangeren selv.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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