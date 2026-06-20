Med sitt antrekk med «ripped effect» gjør Kehlani et stort inntrykk i ørkenen.

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Den amerikanske sangeren, låtskriveren og danseren Kehlani delte en serie bilder på Instagram tatt i ørkenen, iført et slitt antrekk. Antrekket fengslet umiddelbart følgerne hennes – innlegget har allerede fått over 500 000 likerklikk.

Et antrekk med en «rippet effekt»

Kjernen i dette antrekket er en bevisst «distressed» estetikk, bestående av frynsete falder og rå kanter. Kehlani hadde på seg en ermeløs crop-topp i mørkebrunt med firkantet halsutringning, kombinert med et matchende skjørt forlenget av lange, fillete stoffstrimler, som flytende filler. Ansemblet har en elegant, litt landlig «overlevelses»-følelse, et sted mellom couture og en postapokalyptisk verden.

Tilbehør i samme stil

For å fullføre antrekket valgte Kehlani matchende tilbehør: brede brune armbånd, et statement-kjede med tribale påvirkninger og høye brune semskede støvler. For sin skjønnhetslook hadde hun håret nede og sminket seg i røykbrune toner, som perfekt gjenspeilet omgivelsene. Alle disse detaljene forsterker det helhetlige utseendet til dette ensemblet, som presenteres i en jordnær fargepalett.

Et ørkenlandskap

Valget av sted var langt fra tilfeldig. Kehlani, fotografert i hjertet av ørkenen, valgte perfekt harmoni mellom antrekket sitt og omgivelsene rundt, i en palett av brunt og sandfarger. «Ting kan gå galt hvis vi kjører fort nedover denne veien ...» skrev hun som tekst til bildet, noe som forsterket seriens mystiske og filmatiske atmosfære. I kommentarene overøste fansen henne med ros og roste «en iscenesettelse som er både dristig og mesterlig».

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Et innlegg delt av Kehlani (@kehlani)

En kunstner med en særegen stil

Denne publikasjonen bekrefter Kehlanis forkjærlighet for dristig estetikk. Etter å ha blitt fremtredende i R&B-scenen og forfattet flere kritikerroste album, dyrker hun et fritt og selvsikkert image, både i musikken sin og i sine klesvalg. Hennes offentlige opptredener demonstrerer en ekte teft for det dramatiske.

Med dette «revne» antrekket og ørkensettingen leverer Kehlani et utseende som balanserer mellom mote og performancekunst. Ved å velge en rå estetikk og en helhetlig verden, beviser hun nok en gang at hun liker å tenke utenfor boksen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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