Som 32-åring lyser Ariana Grande opp scenen i et «katteaktig» utseende

Ariana Grande var tilbake på scenen for sin «Eternal Sunshine Tour», den første på nesten åtte år. For å markere anledningen hadde den amerikanske sangeren på seg et katteinspirert sceneantrekk: svart blonde og en kattemaske, for en virkelig teatralsk entré.

Det «katteaktige» utseendet som fanget alles oppmerksomhet

For dette etterlengtede øyeblikket hadde Ariana Grande på seg en spesialsydd, svart blondeminikjole i korsettstil. Med halterneck-utringning, matchende blondechoker og åpne paneler utstrålte kjolen mørk eleganse. Hun fullførte antrekket med lange, lårhøye støvletter med snøring fra Christian Louboutin og, mest bemerkelsesverdig, en svart maske i «Catwoman»-stil, det sanne midtpunktet i dette katteaktige antrekket. Hele antrekket, stylet av Law Roach, ble avsluttet med hennes signaturhestehale og grafiske eyeliner.

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En nikk til hans verden

Dette kattemotivet er langt fra ubetydelig. Det gir et direkte ekko av musikkvideoen til sangen hennes «the boy is mine», der Ariana Grande har en katteinspirert estetikk. Mangeårige fans vil også kjenne igjen en referanse til hennes berømte katteører, som hun praktisk talt aldri tok av seg mellom 2014 og 2016. Gjennom årene har dette motivet blitt et ekte signaturbilde av hennes visuelle stil.

Et svært etterlengtet comeback

Utover stilen markerer denne opptredenen et vendepunkt. «Eternal Sunshine Tour», som lanseres 6. juni i Oakland, California, ledsager albumet hennes med samme navn, som etter planen slippes i 2024. Dette er første gang hun står på scenen siden 2019, etter flere år dedikert til film, særlig hennes kritikerroste rolle som Glinda i «Wicked». Det er vel unødvendig å si at fansen hennes, som hadde ventet lenge, ga en triumferende velkomst til denne artisten som kom tilbake til der det hele startet.

Med svart blonder, en kattemaske og en nikk til fortiden gjør Ariana Grande en etterlengtet og perfekt gjennomført comeback på scenen. Tro mot sin teft for opptredener og sin oppmerksomhet på detaljer, beviser sangeren at hun ikke har mistet noe av sin sjarm. Én ting er sikkert: dette katteaktige utseendet vil forbli et av høydepunktene på denne etterlengtede turneen.