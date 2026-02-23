På stranden stråler Jessica Alba i et todelt antrekk.

Solskinn, kjærlighet og et snev av kunst: det var den perfekte cocktailen Jessica Alba ga fansen sin til Valentinsdagen. Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og gründeren delte nylig bilder fra oppholdet sitt i Miami med partneren sin, den amerikanske skuespilleren av colombiansk og meksikansk avstamning, Danny Ramirez, der de blandet en romantisk atmosfære med en selvsikker stil.

Et kunstnerisk blikk på sanden

Blant bildene som ble delt på Instagram, vakte Jessica Alba oppmerksomhet med et strandantrekk med et abstrakt svart-hvitt mønster som minner om penselstrøk. De naturlige bølgene i håret og enkelheten i smykkene hennes ga et snev av avslappet eleganse, tro mot hennes medfødte stilsans.

Ømhet og medvirkning i hvert øyeblikk

Skuespillerinnen viste ikke bare frem antrekket sitt; hun ga også følgerne sine et ømt glimt. På et bilde som gikk viralt, ser vi den amerikanske skuespilleren av colombiansk og meksikansk avstamning, Danny Ramirez, som gir henne et kyss på kinnet mens de begge har på seg matchende capser. På et annet holder han opp et skilt som lyder månedens mest romantiske spørsmål: «Vil du være min Valentine?»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jessica Alba (@jessicaalba)

Et diskret, men nært par

Siden forholdet deres ble offisielt høsten 2025, har Jessica Alba og Danny Ramirez fremstått som et sammensveiset par. Turen deres til Miami er et bevis på denne fantastiske kjemien. Jessica Alba skrev teksten «Miami minute ❤️‍🔥» i innlegget sitt, som perfekt fanget stemningen på turen.

Mellom personlige prosjekter og øyeblikk delt med partneren sin, stråler Jessica Alba og beviser at mildhet kan gjenfødes etter motgang. Hennes smittende livsglede og særegne stil fortsetter å trollbinde fansen hennes over hele verden.