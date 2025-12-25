Fremveksten av «rumpepleie»: hvorfor rumpa fortjener like mye oppmerksomhet som ansiktet ditt

Enten de er gjemt bort i jeans eller henvist til skyggene av kjoler, får ikke rumpa den samme pleien som ansiktet, som er omhyggelig stelt. Ofte oversett av hudpleieindustrien, lengter de likevel etter ømhet og melkeaktige ritualer. Og heldigvis har denne delen av kroppen, som vi viser frem på den varme sanden og avslører for noen få utvalgte privat, nå sin egen dedikerte rutine. Det er kunsten å «stelle rumpa».

Baken, en urettferdig forsømt kroppsdel

Utsatt for slitsomme øvelser kalt «knebøy», anstrengt av daglige skritt, stuet inn i ofte ukomfortable kontorstoler, innesperret i dårlig tilpassede jeans ... rumpa våre kan være skjult bak ryggen og låst inne under stoff, men de gir uvurderlig støtte. Likevel glemmer vi jevnlig å takke dem. De eneste kremene de får enten stinker av monoiolje eller bærer barbariske påstander som «anticellulitter».

Rumpa er kjernen i enhver treningsrutine og det verste samfunnspresset, men de opplever ikke skånsomheten av fuktighetsgivende kremer eller gleden av lindrende masker. Siden rumpa ikke er ment å bli «sett på», blir de lett neglisjert. Denne delen av kroppen, som blir kritisert mer enn verdsatt, er mer robust enn andre, men det forhindrer ikke hudproblemer. «Huden på rumpa er tykkere enn ansiktshuden, men den er utsatt for mye friksjon og fuktighet. Den kan derfor lide av tørrhet, små kviser eller til og med keratosis pilaris», forklarer hudlegen Kenneth Howe i Refinery29 .

For å fylle dette gapet i markedet og skjemme bort disse ofte oversette rumpa, har merkene beveget seg inn i denne erogene sonen, ofte kjærtegnet av andre hender, men aldri av våre egne. De har skapt komplette hudpleieserier som kan konkurrere med de som er designet for ansiktene våre. Rumpa har nå en fremtredende plass i våre hudpleierutiner. Med «rumpepleie» opplever rumpa våre endelig ekte kjærlighet.

"Nise"-behandling for en bortskjemt bakdel

Frem til nå har det blomstrende hudpleiemarkedet kun tilbudt skyldfølende kremer som er utviklet for å stramme opp huden på rumpa, glatte ut cellulitter eller dempe strekkmerker . Ikke noe særlig tiltalende for rumpa våre, som higer etter velvære og anerkjennelse. Siden fremveksten av «målrettet» hudpleie ser vi endelig utover det området. De har nå et bredt utvalg av produkter til rådighet for å skinne diskret.

Fra komplekse serumformler til herlige eksfolierende ingredienser og gjenopprettende masker, opplever rumpa enestående komfort. Drevet av trenden med «rumpepleie» behandler vi rumpa våre som ansiktene våre: med omsorg og oppmerksomhet. Selv Jennifer Lopez er en forkjemper for vår silkemyke rumpe og leder an i denne frigjørende bevegelsen. Et naturlig valg for noen som bruker hoftene sine som et danseinstrument. Det franske merket Nidéco, kjent for å bringe ideene til samfunnet sitt til live, tilbyr også en behandling kalt «rumpetid» basert på brunalger og melkesyre.

"Rumpepleie", en stille kjærlighetserklæring

Selv om hudleger advarer mot markedsføringsknekkene «rumpepleie» og oppfordrer til moderasjon i kosmetikk, er denne nye kroppspleierutinen en handling av egenkjærlighet. Merker har riktignok lykkes med å bygge opp omdømmet sitt med «rumpepleie» og skapt enda et behov, men det handler ikke bare om å tjene penger. «Rumpepleie» reparerer mye mer enn bare hud klemt mot t-baneseter og komprimert under sømmene på jeans. Det har også en lindrende effekt på usikkerheter.

Presentasjonen er åpenbart sterkt markedsføringsdrevet, men det underliggende budskapet er ganske positivt. Å bruke fuktighetskremer på denne delen av kroppen, som så ofte blir kritisert, er en handling av selvrespekt og en måte å gjenerobre dette området som er dominert av samfunnspress . Vi korrigerer ikke hudens utseende, men heller selvfølelsen vår.

Med den ikke fullt så flyktige trenden med «rumpepleie» hvisker vi stille «jeg elsker meg selv»-er med hver påføring av krem. Rumpa våre, som regelmessig presses til å tilpasse seg en Kardashian-aktig form, blir bortskjemt uten baktanker eller press.