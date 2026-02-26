Search here...

«Takk for at du viste dette»: En kurvete modell poserer naturlig på stranden og vekker reaksjoner

Kroppspositiv
Fabienne Ba.
@lexieleni/Instagram

I en tid med allestedsnærværende filtre og omhyggelig innrammede bilder, kan et enkelt fotografi bli et kraftfullt uttrykk. Ved å legge ut et naturlig bilde av seg selv på stranden, utløste modellen Lexi Emeni Plakourakis en bølge av reaksjoner. Uten retusjering eller iscenesettelse valgte hun autentisitet – og det lot ingen være likegyldig.

Et enkelt bilde, et sterkt budskap

På Instagram dukker Lexi Emeni Plakourakis opp i strandantrekk, med magen synlig, med ruller og det hele. Ingen strategiske poseringer for å «glatte ut silhuetten», ingen nøye utvalgte vinkler for å tilpasse seg dominerende standarder. Bare en ekte, livlig kropp, strålende i sollyset. Dette tilsynelatende enkle valget står i skarp kontrast til kodene man ofte ser på sosiale medier. Bildene der er ofte designet for å være «smigrende», retusjerte og kontrollerte. Her er det ingenting av det. Modellen viser frem kurvene sine fullt ut og viser en naturlig kropp, akkurat som i virkeligheten.

I bildeteksten henvender hun seg til lokalsamfunnet sitt: «Hvor mange bilder blir liggende igjen i galleriet ditt fordi du er for streng med deg selv? Hvor mange antrekk nøler du med å bruke av frykt for ikke å kunne gjennomføre dem?» Hun innrømmer at hun selv har falt i denne fellen. Så kommer hun med en klar invitasjon: «Del bildet, bruk kjolen, vær selvsikker.»

Slutt med den konstante selvkritikken

Budskapet hennes berører en sensitiv nerve: sensur av kroppsbilde. Du har kanskje allerede slettet et bilde på grunn av en rynke, en løs mage eller en holdning du anså som uperfekt. Kanskje har du allerede lagt tilbake et antrekk du likte, rett og slett fordi du var i tvil. Ved å anerkjenne sin egen nøling inntar Lexi Emeni Plakourakis en oppriktig og relaterbar holdning. Hun foreleser ikke, hun deler en opplevelse. Denne sårbarheten gjør budskapet hennes desto sterkere: det viser at selvtillit ikke er en permanent tilstand, men et valg vi kan ta, selv uperfekt.

«Takk for at du viste dette»: en kaskade av reaksjoner

Kommentarene under innlegget mangedobles. Mange roser autentisiteten. «Takk for at du viser dette», skriver flere brukere. Denne takknemligheten sier mye: å se en naturlig mage, kurver på utsiden, synlige folder, er fortsatt sjeldent nok til å vekke takknemlighet.

Disse reaksjonene gjenspeiler et økende behov for mangfoldig representasjon. Kurvede, smidige og kraftige kropper finnes. Mager skal ikke være permanent innsnevrede. Kroppsformer er ikke fastsatt i én enkelt, standardisert versjon. Ved å vise frem kroppen sin uten å minimere den, bidrar modellen til å normalisere dette mangfoldet.

Synlighet som endrer perspektiver

Spørsmålet hennes om bildene som er igjen i galleriet retter seg direkte mot kulturen bak det perfekte bildet. I dag har mange nesten ubevisst internalisert ideen om at det finnes en «god vinkel» og en «dårlig vinkel». Vi lærer å posisjonere oss for å «skjule», «strekke» og «slanke». Ved å publisere et bilde som ikke streber etter denne idealiserte vinkelen, utfordrer Lexi Emeni Plakourakis denne vanen. Hun foreslår at et bilde ikke trenger å optimaliseres for å ha verdi. Det kan ganske enkelt fange et øyeblikk, en følelse, en tilstedeværelse. Det er en måte å gjenvinne makten over sitt eget bilde: ikke lenger vente på å være perfekt posisjonert for å eksistere.

I mellomtiden har tilstedeværelsen av kurvede modeller på sosiale medier allerede utvidet skjønnhetsstandardene. Presset for å tilpasse seg et visst ideal er imidlertid fortsatt sterkt, selv i disse rom. Å vise en kropp uten kalkulerte forvridninger blir nesten en trasshandling. Denne typen innlegg lover ikke å få usikkerheter til å forsvinne over natten. På den annen side kan det åpne en dør. Å se mangfoldige, selvsikre kropper feiret i sin virkelighet bidrar til å gradvis forandre det kollektive blikket – og måten du ser deg selv på.

Bak dette strandbildet ligger et universelt spørsmål: hva ville du gjort hvis du var litt snillere mot deg selv? Kanskje du ville lagt ut det bildet du i all hemmelighet elsker. Kanskje du ville tatt på deg den kjolen du har lengtet etter. Ved å invitere folk til å «dele bildet» og «ta på deg kjolen», skaper ikke Lexi Emeni Plakourakis et nytt imperativ. Hun tilbyr et alternativ: å velge selvtillit fremfor selvkritikk.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
