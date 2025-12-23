Search here...

Denne sjeldne sykdommen får brystene hennes til å vokse kontinuerlig: hun gjør det til en styrke.

Kroppspositiv
Émilie Laurent
Maladie poitrine grossit sans cesse
Hvert år vokser brystene hennes en cupstørrelse og dobler seg i volum. Hun lider av en tilstand som det medisinske miljøet fortsatt sliter med å forklare, og er dømt til å leve med disse stadig voksende brystene. Langt fra å være skremt, har den 25 år gamle skotske kvinnen til og med klart å snu denne fysiske særegenheten, som hindrer henne i å se føttene sine, til en fordel.

Et stadig voksende bryst

Vanligvis når brystene slutten av veksten sin etter puberteten, men ikke Summer Roberts. Hennes vokser synlig hvert år, noe som tvinger henne til å oppdatere undertøyet sitt veldig ofte. Selv de største BH-ene på hyllen er for små. Brystene hennes renner ut av sømmene og tar opp all plassen i klærne hennes. Hun synes hun er trang i alle stoffer, selv de mest tøyelige. Grunnen? Hun har gått opp ti BH-størrelser på ti år og nådd størrelser som ikke lenger er tilgjengelige.

Mens noen kvinner kanskje ønsker seg en fyldigere og litt mer utringning, ønsker denne skotske kvinnen å snu skjebnen som ser ut til å ramme henne. Brystene hennes veier over 25 kilo, og de er en byrde. Disse to store massene overvelder hennes 1,45 meter høye kropp, og Summer drar dem rundt som vekter. Utover å trekke henne ned og bøye ryggen, hindrer disse stadig voksende brystene hennes hver bevegelse. Fra å kle på seg til å vaske klær, blir alle de grunnleggende oppgavene en utfordring.

Brystene hennes, som hun knapt kunne skjule, hadde reist mange spørsmål. Da brystene hennes begynte å utvikle seg ukontrollert, oppsøkte Summer en lege i håp om å finne svar og løsninger. Hans konklusjon? Det var rett og slett den normale effekten av puberteten og hormonbølgen. Denne noe forenklede diagnosen var åpenbart langt fra sannheten.

En sjelden og spesielt invalidiserende sykdom

Til tross for en vedvarende følelse av uforståelse og stadig voksende bryster, hadde Summer lært å leve i denne kroppen «ikke som de andre». Så, en dag, kjente hun en klump i det ene brystet, noe som fikk henne til å søke medisinsk hjelp umiddelbart. Mens hun var der for en medisinsk nødsituasjon og en brystundersøkelse, diagnostiserte legene hennes fysiske særegenhet: «gigantomasti».

Mediebyrået Passeport Santé definerer det som en «svært sjelden, overdreven brysthypertrofi som oppstår under puberteten eller graviditet». Tilstanden er ikke irreversibel: brystreduksjon kan være nok til å reversere den. Mens hun venter på å kunne bli kvitt noe av vekten fra brystene og gjenvinne litt bevegelsesfrihet, bruker hun korsett for å opprettholde god holdning. Summer nekter imidlertid å dekke brystet med shapewear eller dekkende stoffer. Tvert imot feirer hun sin annerledeshet antrekk etter antrekk.

Aksept heller enn klage

Summer kunne ha følt seg maktesløs overfor dette ekstraordinære brystet som overvelder speilbildet hennes. For noen år siden ville hun ha lært reglene for lag-på-lag-klær, å stable på seg lag med klær og å lyve om figuren sin. Hun ville ha prøvd å unnslippe andres hånlige blikk. I dag virker hun uimottagelig for kritikk, den samme kritikken hun bokstavelig talt ville ha tatt fem år tidligere. Enda bedre, hun er beriket av denne særegenheten i ordets bokstaveligste forstand. Spoiler alert: brystene hennes ligner to gullbarrer. Det er velkjent at knapphet øker verdien.

Denne brystkassen, som ikke passer inn i noen form, kunne ha vært en byrde. Men Summer bestemte seg for å gjøre den til sitt hemmelige våpen. Summer er svært aktiv på voksenplattformer og stakk av den nette summen av 70 000 pund (nesten 80 000 euro) på bare én måned. Hun er ikke lenger slave av kroppen sin og usikkerhetene sine, men herre over figuren sin.

I starten var brystene hennes største handikap, men i dag er de hennes største ressurs. Summers historie minner oss om at det kreves alle slags ting for å skape en verden. Å lære å elske seg selv er ikke et alternativ, men en nødvendighet for å komme videre.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
