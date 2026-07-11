Han forvandler protesebeinet sitt til et klatretre: ideen som får internettbrukere til å smile

Han mistet beinet sitt av beinkreft da han fortsatt var tenåring. Alex, hvis mellomnavn er Resilience, har møtt døden flere ganger. Selv om legene ga ham bare 40 % sjanse for å overleve, står han rank, med et bionisk bein som han liker å tilpasse, ved hjelp av "Transformers"-deler eller et improvisert klatretre.

Et erstatningsbein som er til fordel for katten hans

I en alder hvor bekymringsløs forlatthet er en sinnstilstand i seg selv, og hvor man generelt føler seg uovervinnelig, fikk Alex vite at han hadde en svulst i kneet . Bare ved å nevne dette øredøvende ordet, som varslet mange sykehusopphold, ble denne store svømmeren, som sikkert må ha vært en fisk i et tidligere liv, i sjokk, som om han var lamslått av denne forferdelige diagnosen.

Denne unge gutten, en gang full av håp, ble deretter tvunget til å gi opp hobbyene sine for å gjennomgå et ritual som tilsynelatende var det antitesen til puberteten: cellegift . Behandlingene ble injisert forgjeves, ettersom de ikke hadde noen effekt på kreften hans. Én siste mulighet gjensto: amputasjon – utryddelse av kreftcellene ved roten.

Etter en periode med rekonvalesens måtte Alex forsone seg med denne nye refleksjonen, denne «ufullstendige» kroppen, og fremfor alt dette lånte beinet, laget ikke av kjøtt, men av stål. Langt fra å se det som en ulykke, ble denne protesen en forlengelse av fantasien hans, en fortsettelse av hans kreative galskap. Dette gjør-det-selv-vidunderbarnet, som ser et utrolig potensial for transformasjon i hver eneste bergede del, bringer sine mest ekstravagante ideer til live på denne gjenstanden som er designet for å holde ham oppreist.

Han fyller tomrommet etter denne viktige operasjonen med design verdig et science fiction-kostyme. Blant hans mest ikoniske verk: et «kattetre»-lignende bein laget av materialet til en klorestolpe. Denne trekalven, som minner om en pirats, er pakket inn i raffia slik at katten hans kan ta ut frustrasjonene sine på den i stedet for på sofaen. Og dette er bare et kort glimt av hans genialitet.

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Når en protese blir et materiale som skal lages

Alex ser ikke protesen sin som et erstatningsbein, men som et tilbehør til uendelige muligheter, et håndfast bevis på hans rastløse sinn. Denne selverklærte «hybridmannen», delvis menneske, delvis robot, har fremfor alt en hjerne med «turbo-reaksjons»-evner. I verkstedet sitt lager denne fødte designeren skreddersydde bein, noen ganger arkitektoniske, noen ganger utilitaristiske.

Han har til og med en fin samling av «forsterkede» kalver som cyborger ville snappet opp uten å nøle. Han erstatter fantomlemmen sin med proteser inspirert av Marvel-universet eller som etterligner estetikken til diskokuler. Hans siste kunstneriske bragd? En protese tenkt som en bukett garni. Han skapte hvilestedet med en 3D-printer og la til friske blomster inni, som en bærbar vase. Fordi han ikke søker å imitere originalen, streber han etter å bringe originalitet der det fortsatt altfor ofte er skam eller medlidenhet.

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Å presentere et mer positivt syn på funksjonshemming

Gjennom hvert av sine kreasjoner søker ikke Alex bare å avlede oppmerksomheten fra sin annerledeshet; han inviterer folk til å endre perspektiv. Der noen ser et fravær, ser han et rom som kan fylles med ideer, farger og historier. Protesen hans er ikke lenger et symbol på tap, men et håndfast bevis på at en kropp kan utvikle seg, gjenoppfinne seg selv og til og med bli en lekeplass for fantasien.

Hans tilnærming minner oss om at funksjonshemming ikke bare handler om det som mangler, men også om alt som kan dukke opp på en annen måte. Et bionisk ben kan gå, løpe, støtte en kropp, men i Alex' hender kan det også få en katt til å smile, uttrykke en lidenskap for science fiction eller bli et vandrende kunstverk. Han forvandler et medisinsk utstyr som ofte forbindes med smerte, til et unikt stykke som inspirerer til nysgjerrighet snarere enn medlidenhet.

Til syvende og sist forteller protesene hennes en historie som er langt større enn bare fysisk rekonstruksjon. De snakker om motstandskraft, frihet og den dypt menneskelige evnen til å forvandle motgang til nye muligheter.