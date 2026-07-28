Nedgangen til «sommerkroppen»: når kvinner blir mer aksepterende for figurene sine

Kroppspositiv
Julia Perez
Photo d'illustration : AI25.Studio Studio / Pexels

I lang tid ble sommeren assosiert med et «kappløp mot tiden»: å forandre, korrigere og transformere kroppen sin før man kunne nyte det varmere været. I dag lar en ny stemme seg i økende grad høre: kvinnenes stemme som minner oss om at en kropp ikke trenger å være «klar» for å bli vist frem.

«Sommerkroppen», et press som taper terreng

Hvert år, etter hvert som sommeren nærmet seg, utspilte det samme scenariet seg: raske treningsprogrammer, treningsmål å oppnå, råd om hvordan man skulle «gjøre seg klar» før man tok på seg en badedrakt. Den berømte «sommerkroppen» representerte da et spesifikt ideal, ofte langt unna det virkelige mangfoldet av kropper. Denne visjonen begynner endelig å utvikle seg.

På sosiale medier har mange kvinner de siste årene uttalt seg om ideen om at en kropp må «valideres» før man kan nyte stranden, bassenget eller ferien. Gjennom humor, personlige historier eller rett og slett ved å dele hverdagen sin, formidler de et enkelt budskap: alle kropper har sin plass om sommeren.

Å bruke badedrakt er ikke en belønning man skal gjøre seg fortjent til.

Den kanskje viktigste endringen er denne: flere og flere kvinner nekter å se kroppene sine som «prosjekter som skal fullføres» før sommeren. Å ha kurver, arr, cellulitter, mage, fysiske forskjeller eller en kroppsform som ikke samsvarer med mediestandarder, reduserer ikke verdien av en kropp.

Alle kropper fortjener å bli sett og respektert. Badetøy er ikke forbeholdt en bestemt kroppstype. En kjole, shorts, en tanktopp eller et annet sommerantrekk krever ingen spesiell tillatelse. Har du en kropp? Da har du allerede en «sommerkropp».

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Fra kroppspositivitet til et mer fredelig forhold til kroppen sin

Kroppspositivitetsbevegelsen har spilt en viktig rolle i å fremheve mangfoldet av kroppsformer og oppmuntre til større selvaksept. Noen mennesker har imidlertid også følt et nytt press: presset til å elske kroppen sin absolutt hver dag. Det er i denne sammenhengen at en mildere tilnærming har utviklet seg: kroppsnøytralitet.

Målet er ikke nødvendigvis å synes kroppen din er vakker eller å stadig beundre den, men rett og slett å slutte å dømme den hele tiden. Kroppen din er med deg hver dag. Den lar deg bevege deg, le, reise og dele øyeblikk med dine kjære. Den trenger ikke å følge noen standard for å fortjene respekt.

Et ønske om å nyte seg selv uten skyldfølelse

Dette perspektivskiftet gjenspeiler en tretthet med gjentatte krav. Løfter om «raske forvandlinger før sommeren» er mindre tiltalende enn før, ettersom mange kvinner nå nekter å bruke våren på å føle seg skyldige eller gjemme seg.

Å ta vare på seg selv er åpenbart en positiv ting: å bevege seg fordi det føles bra, å spise et balansert kosthold for å føle seg energisk, å velge vaner som gir lykke ... Men å ta vare på seg selv betyr ikke at man må endre seg for å passe inn i et pålagt bilde. Sommeren er til for å ha opplevelser, skape minner og nyte øyeblikkene som betyr noe, ikke for å granske hver eneste centimeter av kroppen sin.

«Sommerkroppen» er i utvikling, og det gjør mentalitetene også.

«Sommerkroppen» har ikke forsvunnet helt, ettersom de gamle standardene fortsatt eksisterer på enkelte områder. Noe har imidlertid endret seg: de tas ikke lenger for gitt. Flere og flere kvinner velger å vise seg selv som de er, uten å vente på å oppnå et spesifikt fysisk mål.

Denne utviklingen minner oss om noe essensielt: det finnes ikke bare én måte å «ha en kropp» på. Kroppen din er allerede legitim. Uansett størrelse, form eller unike trekk har du rett til å nyte solen, gå på stranden, bruke det du liker og ta din plass uten skam.

Kort sagt: denne sommeren er den vakreste «sommerkroppen» rett og slett den du føler deg fri i.

Julia Perez
Julia Perez
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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