«Ingen snakker med meg om vekten min i sommer»: Denne modellen viser stolt frem figuren sin

Kroppspositiv
Anaëlle G.
@bonjourclem / Instagram

Mens sommerens press dukker opp igjen, vekker en video av Clémentine Desseaux oppmerksomhet med sin enkelhet og kraft. Den franske modellen fremstår i strandtøy, selvsikker og strålende, med et klart budskap: vekten hennes er ikke til debatt. Det er en uttalelse som resonnerer med mange kvinner.

En tillitserklæring som føles bra

Med ansiktet mot kameraet beveger Clémentine Desseaux seg fremover med selvtillit. Ingen begrunnelse, ingen forklaring på utseendet sitt: bare ønsket om å sette en tydelig grense. Med få ord sier hun at hun ikke lenger ønsker å høre kommentarer om vekten sin. Denne holdningen er overbevisende i sin enkelhet. I en kontekst der bemerkninger om fysisk utseende fortsatt er hyppige, minner modellen oss om at alle står fritt til å leve i sin egen kropp uten å måtte tilpasse seg andres forventninger.

Myten om «sommerkroppen» trukket i tvil

Hver sommer dukker de samme gamle refrengene opp igjen: du må forberede kroppen din før ferien, gå ned noen kilo eller oppnå en figur som anses som ideell. Dette presset påvirker fortsatt mange mennesker – spesielt kvinner – og kan tynge selvtilliten tungt. Med videoen sin utfordrer Clémentine Desseaux dette synet. Budskapet hennes er enkelt: det finnes ikke bare én kropp som er verdig å nyte stranden eller solen. Den perfekte sommerkroppen er den du har i dag, i all sin unikhet.

En engasjert stemme for mer inkluderende representasjon

Denne holdningen er en del av et langvarig engasjement. Clémentine Desseaux, som er basert i USA, har blitt en anerkjent figur i kroppspositivitetsbevegelsen. I flere år har hun kjempet for bedre representasjon av ulike kroppsformer i mote og media. Gjennom publikasjonene sine oppfordrer hun jevnlig alle til å dyrke et mer fredelig forhold til sitt image, langt unna de til tider urealistiske standardene som pålegges av bransjen eller sosiale medier.

Et budskap som mange kan relatere seg til.

Grunnen til at denne videoen gir så sterk gjenklang, er at den fremhever en delt opplevelse. Når sommeren nærmer seg, kan kommentarer om vekt eller utseende mangedobles, noen ganger forkledd som råd eller velmenende bekymringer. Ved å velge å uttrykke sin selvtillit åpent, tilbyr Clémentine Desseaux et annet perspektiv: å nyte sesongen fullt ut uten å la andre definere din verdi. Det er en invitasjon til å feire kroppen din, sette pris på opplevelsene den gir deg mulighet til å ha, og prioritere ditt velvære fremfor fordømmelse.

Med en kort, men kraftfull uttalelse forvandler modellen Clémentine Desseaux sin personlige erfaring til et universelt budskap. Å nekte å la vekten sin bli et samtaleemne handler også om å hevde retten til å eksistere i fred, uten å måtte rettferdiggjøre seg selv. Denne inspirerende uttalelsen minner oss om noe viktig: hver kropp fortjener sin plass i solen, ubetinget og uten kommentarer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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