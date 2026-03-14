Hun ble dømt som «for tykk» som barn, men ser tilbake på bildene sine og stiller spørsmål ved kritikken.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), trebarnsmor fra Sveits, deler et gripende vitnesbyrd ved å se tilbake på barndomsbildene sine, og stille spørsmål ved den tilbakevendende kritikken om vekten sin som hun hørte fra en veldig ung alder.

Bilder som forteller en annen historie

I en viral Instagram-video som er vist over 3,5 millioner ganger, setter kvinnen i førtiårene bilder av seg selv som liten jente og tenåring sammen: et smilende, vanlig barn, langt unna det forvrengte bildet hun fikk. «Jeg ble alltid fortalt at jeg allerede var for tykk ... og så finner jeg disse bildene», skriver hun i videoen sin. Når hun ser nøye etter, ser hun en voksende jente, helt «normal», og ikke den «overdrevne» figuren hun ble fortalt at hun hadde i årevis.

En vedvarende og knusende familiemelding

Katrin W (@kiki_cooks_fit) forklarte til Newsweek at foreldrene hennes, gjennomsyret av 90-tallets diettkultur, stadig fortalte henne at hun var «for mye» og måtte kontrollere seg selv, selv om bildene hennes motsa dette synet. Selv i dag, stilt overfor disse visuelle bevisene, varierer begrunnelsene, men det underliggende budskapet er fortsatt: kroppen hennes var «et problem som måtte håndteres». Uten å komme med anklager, setter hun denne betingingen i kontekst innenfor en tid besatt av supermodellenes og pro-diett-magasinenes tynnhet.

Varige konsekvenser for dens forbindelse til kroppen

Disse tidlige ordene sådde frøene til en spiseforstyrrelse som oppsto senere, etter traumer og et giftig forhold, noe som førte til vektsvingninger og mislykkede dietter. Hennes egen mor, til tross for at hun var slank, kritiserte seg selv stadig og videreførte dette negative selvbildet. Katrin, som nå er mor selv, avviser denne syklusen og taler for at barn skal vokse opp uten å føle seg «defekte».

Solidaritetsreaksjoner og kollektiv bevissthet

Kommentarer strømmer inn fra kvinner som har delt lignende opplevelser: «Jeg synes dette er så trist, du var bare en baby.» Andre snakker om galskapen ved foreldrenes besettelse av vekt. Katrin Ws (@kiki_cooks_fit) vitnesbyrd gir dermed gjenklang som en oppfordring til å bryte ned stereotypier før de definerer en generasjon.

Ved å sammenligne barndomsbildene sine med tidligere vurderinger avslører Katrin W (@kiki_cooks_fit) en enkel sannhet: hun var aldri «for mye». Historien hennes oppfordrer foreldre til å tilby en barndom fri for press knyttet til kroppsbilde, slik at alle barn føler seg akkurat som de er.