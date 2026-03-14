Til tross for kritikken nekter denne modellen å barbere av seg det ene øyenbrynet sitt.

Léa Michel
I motebransjen er skjønnhetsstandarder sterkt kodifisert. Noen i dag velger å utfordre disse normene. Dette er tilfellet med Sophia Hadjipanteli, en modell som fullt ut omfavner sitt ene øyenbryn til tross for gjentatt kritikk på sosiale medier.

Et enbryn som ble en signatur

Den kypriotisk-amerikanske Sophia Hadjipanteli gjorde seg bemerket i moteverdenen takket være én svært bemerkelsesverdig detalj: hennes tykke, ene øyenbryn. I en verden som ofte preges av perfekt glattede ansikter og strenge estetiske standarder, skiller dette valget seg umiddelbart ut.

På sosiale medier, hvor hun har en stor følgerskare, deler modellen jevnlig bilder fra fotoshoots, moteshow og øyeblikk fra hverdagen. Hennes ene øyenbryn er aldri skjult eller endret; tvert imot, det er fullt ut omfavnet som en del av identiteten hennes. For henne er ikke dette fysiske trekket en «feil» som skal korrigeres, men en naturlig egenskap som hun velger å feire.

Å hevde sin egenart i møte med kritikk

Dette valget går ikke alltid ubemerket hen på nettet. Under innleggene hennes nøler dessverre ikke noen internettbrukere med å sende henne uoppfordrede kommentarer eller råd, og oppfordre henne til å nappe det ene øyenbrynet.

Modellen Sophia Hadjipanteli står fast ved sin avgjørelse: hun beholder den rett og slett fordi hun elsker den. I stedet for å søke godkjenning utad, bekrefter hun at hun prioriterer sin egen komfort og sin visjon om skjønnhet. I flere intervjuer har hun til og med nevnt at hun har mottatt spesielt aggressive meldinger, inkludert trusler. Til tross for dette fortsetter hun å vise frem utseendet sitt selvsikkert, og nekter å la kritikk diktere imaget hennes.

En bevegelse for å feire naturlige øyenbryn

Utover sin personlige stil lanserte Sophia Hadjipanteli også et initiativ på sosiale medier: #UnibrowMovement. Denne bevegelsen oppfordrer folk til å omfavne sine naturlige øyenbryn, uavhengig av form eller tetthet. Ideen er enkel: å minne alle på at skjønnhet ikke bør standardiseres av trender. Emneknaggen fikk raskt et nettsamfunn. Tusenvis av brukere begynte å dele sine egne bilder, feire sine naturlige trekk og avvise presset fra skjønnhetsstandarder.

For fotoshootene sine går Sophia Hadjipanteli noen ganger enda «lenger» ved å fargelegge det ene øyenbrynet sitt i livlige nyanser. En kreativ måte å forvandle denne fysiske detaljen til en ekte kunstnerisk signatur.

En karriere som beviser unikhet kan være tiltalende

I motsetning til hva noen kanskje tror, hindret ikke dette estetiske valget karrieren hennes; snarere tvert imot. Modellen Sophia Hadjipanteli, som er representert av Premier Model Management-byrået, har samarbeidet med flere internasjonale merker og prosjekter.

I en bransje som gradvis beveger seg mot større mangfold, er hennes såkalte unike utseende i ferd med å bli en fordel. Hun legemliggjør en ny generasjon modeller som omfavner forskjellige ansikter og sterke identiteter. Denne tilnærmingen samsvarer også med en bredere kroppspositivitetsbevegelse, der målet er å feire kropper og ansikter slik de er.

Tillit bygget siden barndommen

Denne selvtilliten ble ikke bygget ved en tilfeldighet. Sophia Hadjipanteli forklarer ofte at bestemoren hennes spilte en sentral rolle i å forme selvbildet hennes. Helt fra barndommen oppmuntret bestemoren henne til å være stolt av sin arv og sine fysiske trekk. Denne oppveksten, basert på selvaksept, lot henne utvikle en sterk følelse av selvtillit. I dag, i en verden så eksponert som mote og sosiale medier, fungerer dette fundamentet som et ekte skjold mot kritikk.

Ved å omfavne sitt ene øyenbryn tilbyr Sophia Hadjipanteli et annet perspektiv på skjønnhet. Budskapet hennes er klart: fysiske forskjeller trenger ikke nødvendigvis å korrigeres eller viskes ut. De kan også bli unike signaturer, stilelementer eller til og med kilder til stolthet. Og i en verden der ansikter lenge har vært homogeniserte, appellerer denne friere og mer inkluderende visjonen til et økende antall mennesker.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
