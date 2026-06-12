Under Ariana Grandes show fanget denne pluss-size-danseren publikums oppmerksomhet.

Ariana Grande er for tiden på turné i USA, og under en av opptredenene hennes klarte en danser å stjele showets oppmerksomhet. I bakgrunnen på scenen ble denne kvinnen, der for å koreografere den prisbelønte stjernens sanger, uforvarende hovedattraksjonen. En fan startet et søk for å finne denne divaen med sine fascinerende hoftebevegelser og magnetiske aura. Og denne mystiske pluss-size-danseren har stått frem.

Når en pluss-size dansers opptreden blir ikonisk

Etter en syv års pause gjenopptok Ariana Grande nylig fansen med en triumferende tilbakekomst på scenen. De som er kjærlig kjent som «Arianators», og som tilber popikonet, kunne gjenoppdage idolets talent live under hennes «Eternal Sunshine Tour», som startet 6. juni. Under en av de første showene glemte de imidlertid raskt stjernen fra denne «gjenforeningsforestillingen», for opptatt med å beundre den fysiske oppvisningen til en av danserne i troppen.

Denne «birolle»-artisten, ansatt for å sette scenen i fyr og gi rytmen til Ariana Grandes show, holdt seg ikke lenge i skyggene. Fanget i aksjon av en euforisk fan, har hun sett leve musikken med intensitet. Med en kaninmaske over øynene – sangerens signaturstil – flammende hår og en kompromissløs figur , tilfører denne danseren et snev av stil til den vanlige rollebesetningen. Bare centimeter fra stjernen utfører hun suggestive bevegelser rundt en kollega i et satengantrekk. Forvandlet av teksten til «The Boy is Mine», en hit som høres ut som en hymne til kjærlighet og kvinnelig myndiggjøring, er hun bokstavelig talt besatt av versene.

Denne videoen, som ble lagt ut som et rop om hjelp på sosiale medier, rørte hjertene til 400 000 internettbrukere, som beundret hennes majestetiske gester og smittende selvtillit. Danseren, langt fra å være bare en statist eller et enkelt visuelt element, svarte på dette kallet, og hun heter Amanda LaCount . Og dette er ikke hennes første rodeo: hun har en prestisjefylt CV.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Chuy Gonzalez (@chuygonzalezsandoval)

En danser ettertraktet av verdens største stjerner

Denne danseren, hvis identitet var ukjent frem til denne avsløringen på nett, har et internasjonalt rykte, og opptredenen hennes for Ariana Grande er bare nok et høydepunkt i hennes utrolige karriere. Det er bare et lite glimt inn i yrket hennes, som er mer enn bare en lidenskap. Til tross for sin unge alder kan Amanda LaCount allerede skryte av en imponerende liste over prestasjoner.

Denne innfødte Colorado-fødte kvinnen, som startet i lokale musikaler, befant seg i bakgrunnen på Rihannas moteshow «Savage X Fenty», der hun frontet Lizzos Coachella-opptreden og åpnet Emmy-utdelingen. Hun har prydet scenen sammen med noen av de største navnene innen musikk, inkludert Ozuna og Meghan Trainor. Hun kan også skryte av minneverdige opptredener i musikkvideoene til Lady Gaga «Stupid Love» og Katy Perry «Swish Swish». Å danse bare centimeter fra Ariana Grande var derfor det logiske neste steget i denne blendende karrieren, den ultimate anerkjennelsen av hennes virtuositet.

Forsvar for kroppsmangfold på musikkscenen

Utover å være et vidunderbarn og ha en imponerende merittliste, beveger ikke danseren, som ble oppdaget i utkanten av rampelyset under Ariana Grandes turné, bare kroppen sin, men utfordrer også skjønnhetsstandarder. Med hver opptreden forteller Amanda LaCount verden: «Dans handler ikke bare om kroppen: det er et universelt uttrykksmiddel.» Stegene hennes har en nesten militant kvalitet.

Amanda LaCount, initiativtakeren til en bevegelse hun kalte #breakingthestereotype – et navn som allerede setter scenen – ønsker å vise at denne disiplinen ikke har noen størrelse eller kroppstype. Ifølge henne er ikke dans forbeholdt en «smalvoksen elite», og hun er et levende bevis på det. Hun kompenserer for flere tiår med marginalisering på stadioner og teatre, og viser stolt frem kurvene sine. I lang tid var ikke kurvede eller pluss-size kvinner engang et «alternativ» i denne svært selektive verdenen som behandler kroppen som en lønnsom vare snarere enn et fullverdig instrument. Heldigvis baner Amanda LaCount vei for dem og gjør figuren sin til et symbol på motstand.

Mens sangerinnen Ariana Grande for tiden møter kritikk for å være «for tynn», utsettes andre, mer kurvede kvinner for stille diskriminering i visse kretser der fysisk utseende teller dobbelt så mye. Takket være artister som Amanda LaCount uttrykkes selvaksept stolt for verden. Og det er den beste responsen på kritikk.