Etter å ha blitt kritisert for utseendet sitt, deler denne kvinnen et sterkt budskap

Den britiske innholdsskaperen kjent som @whatlauraloves la nylig ut en video på Instagram ledsaget av en spesielt inspirerende melding. Stilt overfor en rekke uoppfordrede kommentarer om utseendet sitt, leverer den unge kvinnen en sterk refleksjon over kroppsbilde og selvaksept. Dette kroppspositive budskapet resonnerte dypt i lokalsamfunnet hennes og oppfordrer oss til å revurdere hvordan vi ser på andres kropper.

En observasjon angående uoppfordrede kommentarer

Med et snev av humor innleder Laura med en klarsynt observasjon: å peke på noens kroppsdel er paradoksalt nok en innrømmelse av at du stirret på dem. «Ingenting sier 'Jeg så på deg' som en kommentar om noen andres kropp», spøker hun. Designeren innrømmer å ha mottatt mange slike kommentarer de siste årene, og veksler mellom moro og uforståelse over dette behovet noen mennesker har for å kommentere andres utseende.

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Et forvandlet forhold til kroppen

Laura forklarer deretter hvordan hennes perspektiv på sin egen kropp har endret seg dypt. Etter flere lengre sykehusopphold endret noe seg i henne: hun sluttet å ha et engstelig forhold til utseendet sitt og ble fullstendig rolig. Nå ser hun kroppen sin først og fremst som en alliert, «som gjør sitt beste for å holde henne i live, puste og nyte livet en dag til.» Dette perspektivet setter helse og takknemlighet i sentrum, langt unna estetiske vurderinger.

Et universelt og befriende budskap

For designeren er observasjonen enkel: «Kroppene er bare kroppene. De beveger seg, de bøyer seg, de eksisterer.» Hun minner oss om at når man står overfor en kropp som er urovekkende, har alle et valg: å akseptere denne virkeligheten som en integrert del av den menneskelige opplevelsen, eller rett og slett gå videre. Hun konkluderer med at det å påpeke noens fysiske utseende avslører langt mer om observatøren enn om personen som bare eksisterer. Et bemerkelsesverdig nøyaktig budskap, hyllet av mange på nettet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Confidence & Plus Size Fashion (@whatlauraloves)

Gjennom dette hjertevarmende vitnesbyrdet minner @whatlauraloves oss om viktigheten av vennlighet og selvaksept. Et sterkt og befriende budskap som inviterer alle til å se mer vennlig på sin egen kropp så vel som andres.