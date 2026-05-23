«Hvis du vil bruke et kort skjørt, bruk det»: denne designeren oppfordrer kvinner til å kle seg fritt

Kroppspositiv
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

På Instagram delte kontoen @pulpeuseetchic, et merke dedikert til «mote for kurvede kvinner», et slående bilde. Gjennom et sterkt budskap oppfordrer den franske innholdsskaperen Laurine Costard (som er en del av merkets team) genuint til klesfrihet, og inviterer kvinner til å bruke det de elsker, uten å la valgene sine bli diktert av eksterne meninger eller fordommer.

Et sterkt budskap på Instagram

I denne videoen snakker Laurine Costard direkte til @pulpeuseetchic-fellesskapet med et enkelt budskap: «Når du kan bruke det du vil, hvis du er kurvete og har lyst til å bruke et kort skjørt, så bruk det.» Hun lister opp alle mulige klesalternativer: lange mønstrede kjoler, omslagskjoler, tettsittende kjoler og sterke farger. Med hvert forslag gjentas den samme invitasjonen: «Bruk det du vil og bruk det du har lyst til.»

Et krav om klesfrihet

Denne intervensjonen går utover enkle moteråd. Den stiller et politisk spørsmål: «Hvorfor lytte til fordommer når du kan bruke det du vil?» Gjennom dette spørsmålet fremhever Laurine Costard det uuttalte presset som fortsatt tynger kurvede eller store kvinner, som ofte oppfordres til å skjule figurene sine i stedet for å kle dem med glede. Ved å avvise disse implisitte kodene bekrefter Laurine Costard et sentralt prinsipp i kroppspositivitetsbevegelsen: mote tilhører alle og er ikke begrenset til noen bestemt kroppstype.

Et langvarig kroppspositivt oppdrag

Det kurvede og elegante merket (@pulpeuseetchic) er ikke fremmed for å sette et statement. De siste fem årene har merket vært dedikert til å feire kurvede kvinner gjennom et utvalg av klær og design tilpasset dem. Slagordet deres, «Feirer kurvede kvinner i 5 år», oppsummerer en tilnærming som er helt fokusert på selvtillit og inkludering.

Gjennom denne videoen minner Laurine Costard oss, via kontoen @pulpeuseetchic, om en enkel, men essensiell sannhet: Mote er et rom for personlig uttrykk, som aldri bør begrenses av andres blikk. Et verdifullt budskap som bidrar til å utvide alles stilistiske horisonter.

Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Hun lider av en hudtilstand og bruker sminke som et verktøy for selvaksept.

