Hun innlemmer protesebeinet sitt i utseendet sitt og rister opp i motekodene.

Selv om funksjonshemming sjelden pryder catwalken til store moteshow, er det ikke uforenlig med motekunsten. For innholdsskaperen @allysstar_, som har et amputert ben, er det ikke et hinder for stil, men en invitasjon til å skape annerledes og være oppfinnsom. Dermed er protesen hennes ikke bare et medisinsk utstyr for balanse: det er hjørnesteinen i antrekket hennes, midtpunktet i antrekkene hennes.

En protese unik i sitt slag

Innholdsskaperen @allysstar_ er en inspirasjon for én kvinne. Denne stilbevisste kvinnen kler seg som magasinmodeller og tilbyr sin egen vri på trender. Hun driver den typen Instagram-konto som får deg til å ville pinne alt. Hun følger ikke bare emneknagger som slutter på «core» eller kopierer det som allerede finnes.

Hun er kjent for sitt diskré, men likevel særegne utseende, og klarer å skape ikoniske antrekk selv fra de enkleste garderobeplagg. Hun er en av de få heldige som kan gjennomføre alle antrekk, selv de mest nonchalante. Og auraen hennes er ikke den eneste grunnen til en slik «wow»-effekt. Akkurat som Lagerfeld gjorde sine mørke solbriller ikoniske, og Chanel gjorde det med sin alltid tilstedeværende tweed, har Alice, hennes virkelige navn, også sitt signaturtilbehør. Og opprinnelig var det mer påtvunget enn valgt.

Med hvert antrekk ifører hun seg et plagg som verken svarer til en motetrend eller et kvinneblads påbud, men til et fysisk behov. Det er en protese, og den etterligner ikke perfekt det fysiske utseendet til et normalt ben. Den gjenspeiler den frie og gledesfylte personligheten til eieren. Det er en suveren trompe l'oeil: et kunstig ben dekket av en nesten komplett tatovering som ser mer ekte ut enn livet. Et enkelt motiv som gir all den finurligheten et antrekk krever.

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Når mote og funksjonshemming blir ett

På moteukens catwalks, i XXL-store urbane reklamer som vises på gaten eller i magasiner, er funksjonshemming underrepresentert, om ikke helt usynlig. Dette er neppe overraskende, siden motebransjen designer plagg basert på «funksjonsfriske» kropper, uten fysiske forskjeller og ofte formet etter standardmodeller.

Selv om hun ofte kommer til kort i sin forpliktelse til inkludering , beviser Alice at funksjonshemming langt fra er et hinder i denne søken etter stil. Den unge kvinnen, som fremkaller motstandskraft i hvert innlegg, viser hva hun gjerne skulle sett oftere på Victoria's Secret-visninger eller moteuken.

Hun gjemmer ikke protesen sin under tykke lag med klær for å gli inn i offentligheten og gå ubemerket hen. Hun viser den stolt frem, slik andre gjør med en designerveske eller verdifulle smykker. Hennes spesialdesignede protese er hennes varemerke, hennes snev av innfall, et helt eget språk. For nei, funksjonshemming er ikke et tabuord, og heller ikke en grense for selvutfoldelse.

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En representasjon som betyr noe

Funksjonshemming har vært tilstede i mindre enn 1 % av reklamene de siste 25 årene. I Hollywood spilles 95 % av rollene som involverer en «funksjonshemming» av funksjonsfriske skuespillere. Ifølge disse alarmerende tallene ser funksjonshemming ut til å være et stort hinder i utvelgelsen av rollebesetninger.

De som er berørt føler seg marginalisert, glemt og urettferdig henvist til rampelyset. Gjennom videoene sine i «gjør deg klar med meg»-stil og sitt introspektive, men likevel estetisk tiltalende innhold, åpner Alice opp en verden av muligheter der funksjonshemming diskuteres uten filtre eller skam.

Som et moteikon, men også en formidler av håp og optimisme, beviser hun at barrierer stort sett ligger i tankene. Hun ser ikke funksjonshemmingen sin som et tap, men som en mulighet til å fornye seg selv, gjenoppfinne seg selv og bruke klærne sine annerledes, med enda mer frihet og glede.