Kropper langt fra standardene på catwalken: Copenhagen Fashion Week setter eksemplet

I flere år nå har kurver vært fraværende fra moteukens catwalk. Etter å ha vekket kollektivt håp ved å diversifisere castingene og vise frem mer imøtekommende modeller, vendte motebransjen raskt tilbake til sine gamle vaner. Den klarte ikke å holde fast ved sine gode intensjoner, og mangfold ble igjen en fjern drøm. Copenhagen Fashion Week, som varer til 7. august, er et unntak fra denne rådende tynnheten og en påminnelse om at alle kropper fortjener å bli representert.

I København tar modellene et skritt utenfor normen

De skandinaviske landene er alltid forut for sin tid og fungerer jevnlig som modellstudenter, enten det er i parlamentets saler eller på catwalken. De bekreftet denne visjonære statusen på forrige moteuke i København. Selv om den kanskje er mindre fulgt og får mindre mediedekning enn de parisiske eller London-utgavene, gir den verdifull innsikt.

Mens modeller i andre land som er vertskap for denne moteekstravaganzaen har lignende kroppstyper og sjelden overstiger den symbolske størrelsen 6, er de i København mer sofistikerte. Huden deres beveger seg under stoffet, magen deres svaier bak materialet, og de fremtredende brystene er kronen på verket på utseendet deres. Det er en verden for seg, hvor eleganse ikke nødvendigvis er synonymt med tynnhet og hvor skjønnhet ikke måles med et skreddermålebånd.

Fordi, til tross for noen forsøk på inkludering og kroppsmangfold, gikk motebransjen raskt tilbake til sine gamle vaner og satte slankhet tilbake i forgrunnen. Den klamrer seg til dette skjønnhetsidealet, på grensen til et kaloriunderskudd, som ingen kvinne kan identifisere seg med. Dessuten taler tallene for seg selv: det var bare 0,3 % pluss-size-modeller på moteuken 2026, ifølge en Vogue Business- rapport.

Kroppspositivitetsbevegelsen var like flyktig som motetrender. Det virket som bare et kort kapittel, ikke en ny historie som skulle skrives. Heldigvis fortsetter denne positive revolusjonen i København, legemliggjort av modeller som ikke streber etter å bli uoppnåelige fantasier. De har som mål å berolige kvinner av alle slag og å være som et speil som holdes opp for dem.

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En rekke silhuetter og ubegrensede størrelser feires.

Copenhagen Fashion Week maler et bilde av en mer autentisk, ekte og mindre kalkulert mote. Den gir en bedre forståelse av hva det vil si å «akseptere forskjeller». Mens tidligere moteuker har vant oss til synlige bein og slanke figurer, presenterer denne anatomien med større åpenhet. I København finnes det ingen enkelt kroppstype, og det finnes heller ingen silhuetter i begrenset opplag.

Operasport-merket presenterte sin «Growth»-kolleksjon med modeller i alle former og størrelser. Volanger, blonder, blomsterbroderi og overdimensjonerte orkideer prydet realistiske, dynamiske kropper. Plus-size, mid-size, gravide og tynne modeller: hver kvinne hadde sin egen ambassadør.

Utvalget av kroppstyper var like mangfoldig hos Paolina Russo, som heller ikke begrenset seg til én dominerende profil. I en vakker demonstrasjon av søsterskap brakte modeller med kontrasterende hudtoner og komplementære kroppsformer livlige plagg med Y2K-påvirkninger til live. Gestuz delte den samme åpne tilnærmingen, og tilbakeviste fullstendig forestillingen om at eleganse ikke kunne oppnås med kurver eller fyldigere hofter.

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En inkluderende tilnærming som beviser at ikke alt er tapt

På moteuken i København kopierer ikke kroppene bare hverandre; de danner en helhet og artikulerer seg i et herlig virvar. I denne byen, som ligner et inkluderende paradis, er ikke mote selektiv: det er et universelt språk som alle kan forstå. Når tilskuerne ser denne vakre koreografien av kropper og stoffer, føler de seg ikke lenger som om de er født i feil kropp. De kan identifisere seg med modellene på scenen og finne felles grunnlag med dem.

Og Copenhagen Fashion Week er spesielt dyktig til å gjenopprette selvtillit. Det er til og med dens største spesialitet, dens definerende kjennetegn. Hver gang lykkes den der andre versjoner nådeløst mislykkes. I 2024-utgaven rullet den for eksempel ut den røde løperen for modeller med funksjonsnedsettelser, inkludert Lucy Edwards , et synshemmet pluss-size-ikon. Den feiret også modeller som ofte ble diskvalifisert eller satt på sidelinjen: kvinner henvist til «bunnen» i katalogene.

Denne moteuken i København burde være en kilde til inspirasjon. Den tilbyr et sunnere grunnlag for mote og viser frem kropper som taler til alle kvinner, ikke halvgudinner som avler personlig skyldfølelse eller selvforakt .