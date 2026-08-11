Kritisert for utseendet sitt, tar hun hevn ved å bli badedraktmodell

Ifølge noen forutinntatte meninger bør kvinner med kurvede hofter og fyldigere figurer begrense seg til beskjedne badedrakter og prøve å skjule denne huden som øyet ikke kan se. Mens «sommerkroppen» fortsetter å dominere samtalen, både i magasinsider og gjennom emneknagger, minner pluss-size-modellen Erin Marley Klay oss om at en kropp ikke trenger bekreftelse for å bli sett på den varme sanden. Modellen, som pryder sidene i Sports Illustrated, rettferdiggjør alle de kvinnene som har følt seg presset til å endre figurene sine for å passe inn i en bikini.

En pluss-size-modell med en inspirerende karriere

Kroppspositivitetsbevegelsens æra virker som et fjernt minne. For noen år siden ble kroppene frigjort fra samfunnsnormer og andres blikk, drevet av støttende emneknagger. Denne korte pausen ble etterfulgt av fornyet sensur av kroppsformer og fordømmelse av naturlige kurver. Denne positive tankegangen har ikke vedvart.

Presset om å tilpasse seg har kommet tilbake i diskusjonens forgrunn, mer radikalt og urokkelig enn noensinne. I et samfunn som reduserer kropper til flyktige trender, hevder slankhet seg som det opprinnelige idealet, den mest akseptable versjonen av den kvinnelige fysikken. Som hver sommer, for å kvalifisere for en stringbikini eller en mikro-badedrakt, må ingenting være synlig. Kroppen må ikke skape oppstyr under disse stranddekkene, med risiko for å bli fordømt av anklagende øyne eller hånlige ansikter. Media og sosiale nettverk, som er scenen for disse diktene, fremmer et slankt utseende under solen og anser enhver overvekt som noe som må elimineres.

Denne utbredte fettfobien og intoleransen overfor såkalte «kurvede» figurer som trosser timeglassfiguren, er noe Erin Marley Klay opplevde på nært hold i begynnelsen av karrieren sin. Hun fulgte ikke akkurat en vei som fremmer mangfold. Hun jobbet i den svært selektive modellverdenen, hvor forskjellighet fortsatt er et fremmed konsept, og ble oppdaget av byrået Zion Models. Hun ble et pluss-size-ikon uten særlig innsats, og hennes mer realistiske fysikk plasserte henne i forkant av SKIMS, Kim Kardashians merke. Den unge kvinnen, med 759 000 følgere, har også modellert for Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal og YMI Jeans.

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Det beste svaret på kritikerne hans? Suksess.

Til tross for sin udiskutable tilstedeværelse, imponerende gange og en nesten sukkersøt fysikk, har ikke Erin unngått kritikk. Selv om kroppen hennes er ren ømhet, har den blitt grobunn for et sørgelig vanlig hat.

I 2025 fanget et strandbilde oppmerksomheten til internettbrukere, som trodde de hadde den absolutte sannheten om hva som var «vakkert» eller «stygt». Denne selvtillitsambassadøren hadde på seg en retro blomsterprintet badedrakt med minimalt stoff. Stilen ble rost for sine skulpturerte magemuskler og slanke ben, men kritisert for sine kjærlighetshåndtak og myke mage .

Erin Marley Klay, tro mot sine inkluderende verdier og gledesfylte filosofi, lot ikke disse ekle ordene påvirke selvtilliten hennes. «Vær så snill, ikke la samfunnets forutinntatte meninger om hva som er vakkert eller ikke hindre deg i å leve livet ditt. Hva noen sier om utseendet ditt er deres sak, ikke din», uttalte hun ganske enkelt på X.

Bedre enn en verbal replikk, ble hun med i det mange anser som eliten i modellverdenen, bransjens gylne sirkel. Rekruttert av det prestisjetunge magasinet Sports Illustrated, kjent for sine badedraktfotograferinger, har Erin Marley Klay definitivt satt en stopper for debatten rundt kroppen sin.

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Hans motto? Alle kropper fortjener å bli feiret.

På høyden av sommeren følger usikkerheten temperaturkurven og skyter i været. I løpet av denne sommerperioden nekter mange kvinner seg selv gleden av å være nær bølgene og gjemmer seg i stedet bak sarongene eller tykke håndklær, fordi de føler seg skyldige for ikke å ha gått ned nok i vekt til å vise seg frem. Andre føler at de ikke ble født i riktig kropp og lider under konsekvensene av genetikk. Erin dyrker imidlertid en annen tankegang. I stedet for å omfavne normene, omfavner hun sitt eget speilbilde.

«Det er lett å bli lei når man har vært på nett så lenge, men reaksjonene minnet meg på hvorfor jeg gjør dette. Å se andre mennesker med en fysikk som min eller mennesker med usikkerheter føle seg enda litt bedre på grunn av min tilstedeværelse på internett er det som motiverer meg», fortalte hun People .

I de tidlige dagene av berømmelsen sin trodde Erin Marley Klay at hun måtte gå ned i vekt for å sikre seg kontrakter eller delta på auditions, men i dag presenterer hun kroppen sin som den er, i sin rå form. Med hver opptreden i badedrakt beroliger hun kvinner over hele verden og tilbakestiller det mentale bildet vi har av et ideal. Det er ikke en krigserklæring mot tynnhet, men en fredsavtale med kurver. Fordi de også kan være lykkebringende.