Det viktigste kroppsbildekomplekset for kvinner, ifølge denne studien

Vekt, figur, utseende … problemer med kroppsbilde rammer et stort antall kvinner. Flere studier viser at disse bekymringene er nært knyttet til skjønnhetsstandardene som fremmes av samfunnet. Én trend fremgår veldig tydelig av studiene: vekt er fortsatt den desidert vanligste usikkerheten.

Vekt, en sentral bekymring

Tallrike studier om kroppsbilde kommer til samme konklusjon: tynnhet er fortsatt et sensitivt tema for mange kvinner. I Frankrike, for eksempel, indikerer noen studier at omtrent én av to kvinner føler seg selvbevisste eller misfornøyde med kroppen sin. Og i de fleste tilfeller er denne følelsen direkte relatert til vekt eller figur.

Forskere observerer også at kvinner er mer sannsynlige enn menn til å ønske å gå ned i vekt, selv når kroppsmasseindeksen (BMI) deres er innenfor normalområdet. Dette fenomenet illustrerer et ganske vanlig avvik: det mellom den faktiske kroppen og bildet av den «ideale» kroppen vi mener vi bør strebe etter. Likevel er kvinners kropper naturlig mangfoldige, foranderlige og unike. Studier viser først og fremst hvor mye eksterne forventninger kan påvirke hvordan du oppfatter din egen kroppsform.

En svært utbredt misnøye med kroppen

Problemer med kroppsbilde er ikke et marginalt fenomen. Tvert imot, de påvirker en stor del av den kvinnelige befolkningen. En internasjonal undersøkelse utført av YouGov-instituttet viser for eksempel at 67 % av kvinner rapporterer at de har problemer med kroppsbilde.

Forskere omtaler dette som «kroppsmisnøye». Dette begrepet beskriver det opplevde gapet mellom ditt nåværende utseende og ditt ønskede utseende. Denne følelsen kan variere avhengig av ulike livsfaser, sosialt miljø og personlige erfaringer.

Eksperter påpeker at denne misnøyen noen ganger kan påvirke velvære. Det kan påvirke selvtillit, humør og hvordan du føler om deg selv. Disse studiene fremhever også et viktig faktum: det er ekstremt vanlig å føle tvil om fysiske standarder, og det reduserer ikke verdien av en kropp på noen måte.

Bakgrunnen for tynnhetsstandarder

For å forstå hvorfor vekt er den vanligste kilden til problemer med kroppsbilde, ser forskere på den sosiale konteksten. Sosiologer forklarer at kvinner er spesielt utsatt for standarder for tynnhet som er svært tilstede i reklame, mote og media.

De såkalte feminine figurene som presenteres i disse mediene er ofte tynnere enn det faktiske gjennomsnittet for befolkningen. Denne gjentakelsen av bilder kan gradvis påvirke din oppfatning av din egen kropp. Noen studier har til og med vist at enkel eksponering for bilder av svært tynne figurer midlertidig kan øke kroppsmisnøyen hos noen deltakere. Med andre ord spiller de visuelle standardene du blir utsatt for daglig en reell rolle i utviklingen av usikkerheter.

Et fenomen som strekker seg over generasjoner

I motsetning til hva mange tror, er disse bekymringene ikke begrenset til tenåringsjenter. En studie av over 5800 kvinner i alderen 25 til 89 år viser at misnøye med kroppen kan vedvare gjennom hele voksenlivet. Intensiteten av disse usikkerhetene varierer avhengig av alder, erfaringer og endringer i kroppen, men spørsmålet om kroppsform er fortsatt en bekymring for mange kvinner. Dette fremhever hvor dypt forankret skjønnhetsstandarder kan være i våre oppfatninger.

Forskere er enige om ett punkt: det vanligste problemet med kroppsbilde blant kvinner er fortsatt knyttet til vekt og kroppsform. Disse funnene tjener også som en påminnelse om noe viktig: kropper er ikke designet for å tilpasse seg et enkelt ideal. Hver kropp forteller en historie, utvikler seg over tid og fortjener å bli sett på med vennlighet.