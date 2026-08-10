Ved å presentere skokolleksjonen sin, gjenoppliver hun utilsiktet en debatt om skjønnhetsstandarder.

Det startet som en enkel motevideo: den uskyldige presentasjonen av en kolleksjon skyhøye hæler. Men det som var ment å være et enkelt, improvisert moteshow, ble raskt til en estetisk prøvelse. I stedet for å rose designet på disse prinsesselignende skoene, fokuserte de mest ondsinnede internettbrukerne på en annen, mer fysisk detalj.

Når kroppshår tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn sko

Innholdsskaperen @carolenavmusic forventet ikke en slik motreaksjon da hun viste frem sine eventyrlige hæler. I en video som lett har passert en million visninger, presenterer denne profesjonelle sangeren, hvis Instagram-feed er en blanding av lyddemoer og ankelhøye skokjøp, høydepunktene fra skokolleksjonen sin. Deretter fremfører hun et fotarbeid verdig en profesjonell catwalk-modell i stuen sin. Gjennom denne storslåtte motevisningen fokuserer hun alltid på føttene sine. Det er noe av en kunstnerisk retning for henne, og med rette.

Denne kvinnen, som tydeligvis eier flere sko enn klær å bruke dem med, sportsplattformsandaler som minner om Bratz-dukker, renessanseinspirerte design, og til og med sukkertøyrosa par som ser ut som de er lånt fra Barbie. Denne videoen, filmet med ubeskjeden stolthet, høstet ros fra stilelskere og Pinterest-entusiaster. Den ble imidlertid også mål for en rekke, fullstendig irrelevante kritikker.

Noen internettbrukere, tydeligvis der for å minne alle på skjønnhetsstandarder, spilte djevelens advokat. De uttrykte sin avsky for hovedpersonens hårete bein med kvalmende emojier og avskyelige adjektiver. «Jeg trodde hun var en mann.» «Hva er poenget med de skoene hvis du har mannebein?» «Hva om vi startet en barberhøvelkolleksjon?» Til tross for år med desensibilisering for glatt, hårløs hud, er mange fortsatt overrasket over å se kroppshår på kvinner. Dette naturlige fenomenet, som er vanlig for alle mennesker, ser ut til å være den ultimate forbrytelsen for kvinner, eller til og med en bounce.

Disse kommentarene illustrerer det estetiske presset som legges på kvinner.

Disse kommentarene, som viderefører utdatert markedsføringsretorikk, antyder at kroppshår er overflødig på kvinner og ikke kan sameksistere med høye hæler eller andre utsmykninger. Mens ekte fashionistaer og forkjempere for kroppspositivitet hevder at de er for opptatt med å beundre skoene som vises til å fokusere på bakgrunnen, er disse formidlerne av hat opptatt med å fremme idealet om glatt hud. Som om kroppshår bare vokste på mannlige figurer eller utelukkende gjennom testosteronets magi.

Det er denne typen uoppfordret kritikk som tvinger kvinner til å dekke sine ustelte legger under tykke lag med klær, til å avstå fra å svømme fordi beina ikke er presentable, og til å kaste bort 72 dager av livet sitt på barbering . Selv om kroppshår er synonymt med virilitet hos menn og til og med et positivt symbol, fremkaller det slurv når det titter frem under et skjørt.

Heldigvis virker innholdsskaperen fullstendig upåvirket av andres meninger. Langt fra å bli overveldet av usikkerhet eller skam, nekter hun å barbere beina for å behage samfunnet. Tvert imot ønsker hun at folk skal venne seg til utseendet hennes, slik at hun ikke lenger blir sett på som «grov», men som vanlig.

Påminnelse: kroppshår og femininitet er ikke motstridende begreper.

Hvis noen giftig internettbrukere i kommentarfeltet antar at kroppshår forringer denne kvinnens stil og ødelegger potensialet til skoene hennes, som tydeligvis er ment for Disney-eventyr, er det bare en gammel kjerringråd. Vi har blitt så betinget til å se kvinner med fløyelsmyk hud, uten et eneste hårstrå, at vi har kommet til å tro at det er normen, regelen å følge. Kroppshår er imidlertid sunt på alle kropper og forblir en universell realitet, ikke et spørsmål om kjønn.

Men takket være emneknagger som «Jeg beholder kroppshåret mitt» eller «prinsesser har kroppshår» blir kvinnelig kroppshår diskutert på en annen måte. Ikke som noe forbudt, men som en rettighet. Innholdsskaperen omfavner denne frigjøringsbevegelsen fullt ut. Hun skrev til og med en sang til dens ære, med tittelen «REVOLUTIONHAIRY». Hun liker også å style og forme det kunstnerisk, akkurat som hun ville gjort med sitt eget hår.

I det 21. århundre burde ikke kvinnelig kroppshår lenger være et problem, og det burde heller ikke forårsake visuelt sjokk. Det burde ikke engang tiltrekke seg oppmerksomhet. Og kvinner som Carolena gir et annet, mer realistisk og tilgjengelig eksempel på femininitet.