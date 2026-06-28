«Folk sier at jeg er for tykk»: kritisert for vekten sin, fordømmer hun presset som utøves på kvinner

Dessverre er kommentarer om fysisk utseende vedvarende, spesielt på sosiale medier. Noen kvinner nekter å la disse kommentarene definere deres verdi. Dette er valget til Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), en innholdsskaper og pluss-size-modell, som reagerer med humor og selvtillit på de som angriper utseendet hennes.

Et svar som setter kritikerne på plass

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) lar seg ikke av internettbrukere diktere hvordan hun skal se seg selv. I en nylig video lagt ut på Instagram svarer hun kritikerne sine og forklarer at hun foretrekker å bruke energien sin på å sette pris på seg selv i stedet for å skrive hatefulle meldinger. Med et snev av ironi snur hun på rollene: det virkelige problemet er ikke kroppen hennes, men de som føler behov for å dømme andres kropper, ofte gjemmer seg bak en skjerm. For å understreke poenget sitt, sniker hun til og med inn en leken referanse til en Sabrina Carpenter-sang, og gir et blunk til kritikerne sine.

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Krav umulige å oppfylle

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) fremhever en realitet som mange kvinner dessverre kjenner altfor godt. Hun tror at kritikken ikke ville forsvinne selv om utseendet hennes endret seg. Ifølge henne ville de som søker å dømme alltid finne et nytt påskudd for å kommentere fysikken hennes. Denne observasjonen understreker det nådeløse presset som legges på kvinners kropper. Uansett kroppstype, form eller stil, virker bemerkningene uendelige. Denne observasjonen minner oss om at problemet ligger mer i måten kvinner oppfattes på enn i utseendet deres.

Et sterkt budskap for kvinner i pluss-størrelse eller overvekt

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) sendte også en støttende melding til andre innholdsskapere for pluss-size. Hun oppfordret dem til ikke å la negative kommentarer undergrave selvtilliten deres og minnet dem på at disse angrepene ofte avslører mer om gjerningsmennene enn om personene de retter seg mot. Ved å omfavne imaget hennes fullt ut, viste hun at det er mulig å svare på kritikk uten å miste det gode humøret eller kompromittere autentisiteten sin.

Kroppspositivitet fortsetter å endre tankesett.

Jojo Hadids ( @iamjojohadid ) reise illustrerer utfordringene mange kvinner står overfor som eksponeres på sosiale medier. Til tross for fordømmelsene fortsetter kroppspositivitetsbevegelsen å kjempe for en mer inkluderende representasjon av kropper og et mer medfølende syn på skjønnhet.

Ved å vise selvtillit og nekte å innrette seg etter andres forventninger, bidrar Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) til å endre tankesett. Budskapet hennes er enkelt: en kvinnes verdi avhenger verken av et tall på en vekt eller av meningene til internettbrukere. Dette budskapet resonnerer med et økende antall mennesker som søker et friere og mer positivt selvbilde.