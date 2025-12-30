Search here...

Kledd i strandantrekk feirer denne moren strekkmerkene sine og kroppen sin etter graviditeten.

Kroppspositiv
Léa Michel
@brunna.teixeira_/Instagram

På Instagram rørte Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nylig tusenvis av følgere ved å dele et bilde av seg selv i strandtøy, hvor hun stolt viser frem sporene etter morsrollen. Langt fra filtre og retusjering, akkompagnerte hun dette innlegget med et sterkt budskap om kroppsaksept og selvmedfølelse.

«Du er ikke et nummer, du er et menneske.»

Under innlegget sitt skrev Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) hjertevarme ord: «I så lang tid har vi blitt lært å måle vår verdi etter tall: vekten på vekten, klesstørrelse, kalorier eller likerklikk. Men ingen av disse tingene definerer oss. Du er ikke et tall. Du er ikke ditt speilbilde i et altfor hardt speil. Du er et helt menneske – kompleks, lysende, verdig.» Hun inviterer oss dermed til å revurdere personlig verdi, ikke gjennom utseendets linse, men gjennom takknemlighet for kroppen, som er i stand til å gi liv, bevege seg, le og skape minner.

En feiring av kroppslig godhet

I innlegget sitt minner Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) oss også på at kroppspositivitet ikke betyr å elske hver del av seg selv til enhver tid. For henne betyr det å behandle seg selv med vennlighet, respektere kroppen sin selv når selvoppfatningen blir viktigere. Budskapet hennes er en ode til frihet: å tørre å bruke klærne vi liker, spise det som gir oss næring, ta vare på oss selv uten skyldfølelse, og fremfor alt, føle oss «nok» akkurat som vi er, her og nå.

En bølge av positive reaksjoner

Kommentarene strømmet inn under innlegget: «Du er fantastisk», «Takk for denne hjertevarmende meldingen», «En sann inspirasjon!» Hundrevis av internettbrukere roste dette autentiske vitnesbyrdet fra denne moren, som fremhever ekte skjønnhet, ofte langt unna de urealistiske standardene i sosiale medier.

Utover et enkelt bilde fremhever Bruna Alves Teixeiras (@brunna.teixeira_) tilnærming en stadig mer nærværende bevegelse: bevegelsen om forsoning med kroppen sin, spesielt etter graviditet, med dens merker, dens forandringer ... og hele dens historie.

