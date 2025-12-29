Search here...

Hun tester ut store størrelser på ferien og gir en skikkelig leksjon i selvtillit

Kroppspositiv
Fabienne Ba.
@katewas_/Instagram

Leter du etter et juleantrekk som kombinerer stil, komfort og selvtillit? Gode nyheter: Noen innholdsskapere går foran og beviser at det er mulig å føle seg elegant, synlig og helt seg selv, uavhengig av kroppstype. Blant dem delte Kate Wasley, en lidenskapelig forkjemper for mer inkluderende mote, nylig en video som gikk viralt.

Et festlig ensemble som respekterer kroppen

I videoen sin viser Kate Wasley (@katewas_ på Instagram) frem et todelt svart satengansemble som er designet for å fremheve figuren uten å begrense den. Det tidløse og elegante valget av svart får en frisk vri her takket være et subtilt skimrende satengstoff, perfekt for feststemning. Toppen fremhever forsiktig midjen og strukturerer silhuetten. Sammen med flagrende palazzobukser skaper den en elegant og balansert linje.

Snittet følger med deg, slik at du kan føle deg komfortabel hele dagen – enten du skal på et møte, en cocktailfest eller en middag. Målet? Å demonstrere at et høytidsantrekk kan være festlig, profesjonelt og designet for å fremheve en fyldigere figur. Resultatet er ubestridelig: et stilig statement kombinert med et kraftfullt budskap om selvtillit og kroppspositivitet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Kate Wasley (@katewas_)

En livlig og avslappet tilpasningsøkt

Kate poserer ikke bare foran kameraet. Hun demonstrerer hvordan klærne tilpasser seg virkeligheten. Stoffet beveger seg med kroppen, det strammer ikke sammen, det krøller ikke, det begrenser ikke bevegelsen. Denne ufiltrerte demonstrasjonen er viktig: den minner oss om at klær skal tilpasse seg mennesker, ikke omvendt.

Budskapet hennes er klart og formidlet med selvtillit: det er ikke dristig eller forbudt å bruke et lyst stoff på kontoret når du er pluss-size. Det er en rettighet. Satengen, her matt og flytende, glir over huden, følger hoftenes kurver og gir en følelse av frihet. Du har ikke bare på deg et antrekk: du bebor rommet ditt fullt ut.

Stykker designet med omhyggelig oppmerksomhet på detaljer

Hvert element i dette utseendet ble valgt for å fremheve kroppen og forenkle hverdagen:

  • Den strukturerte toppen gir et snev av eleganse takket være den flatterende halsutringningen og det rene snittet, ideell for et profesjonelt miljø.
  • Palazzo-bukser med høy midje gir støtte og komfort.
  • Diskrete tilbehør, som et tynt belte og minimalistiske smykker, fullfører antrekket uten å overbelaste det, slik at antrekket – og personen – får skinne naturlig.

Denne typen kombinasjon er spesielt verdsatt når arbeidsdagen strekker seg til en festlig kveld: du trenger ikke å skifte, du er allerede klar.

En inkluderende visjon som gir gjenklang

Den offentlige reaksjonen var umiddelbar. Kommentarer under Instagram-innlegget hennes roste en sjelden representasjon: kurvede, selvsikre, elegante og fullt legitime kropper. Mange understreket hvor befriende det er å endelig se seg selv reflektert i ferieantrekk designet spesielt for dem.

Gjennom dette antrekket minner Kate Wasley (@katewas_ på Instagram) oss om en essensiell sannhet: pluss-size mote handler ikke om å skjule, men om å avsløre. Den feirer former, tilstedeværelse og personlighet. Den oppfordrer oss til å slutte å be om unnskyldning for at vi eksisterer og til å la oss bli sett, selv i kodifiserte omgivelser som firmafester.

Kort sagt, denne stilen er en invitasjon til å revurdere vårt forhold til kroppene våre og mote. Takket være engasjerte designere tør stadig flere å bruke klær som gjenspeiler hvem de er, som respekterer kroppene deres og som øker selvtilliten deres. Og hva om det vakreste ferieantrekket til syvende og sist var det du føler deg helt deg selv i?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
De «Itachi-lignende mørke ringene»: den fysiske detaljen som ingen forklarer ... og som du kanskje har

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De «Itachi-lignende mørke ringene»: den fysiske detaljen som ingen forklarer ... og som du kanskje har

Typiske mørke ringer mørkner undersiden av øyet, noe som gir inntrykk av innsunket hud. Itachis mørke ringer, en...

Den overraskende sannheten om magefett og intelligensen din

Etter hvert som alle begynner å skrive ned nyttårsforsettene sine, er slanking nok en gang øverst på listen....

Fremveksten av «rumpepleie»: hvorfor rumpa fortjener like mye oppmerksomhet som ansiktet ditt

Enten de er gjemt bort i jeans eller henvist til skyggene av kjoler, får ikke rumpa den samme...

Med sine dristige kurver hyller denne modellen alle kroppstyper.

Med sine dristige former og livlige energi har Hunter McGrady etablert seg som en ledende figur innen inkluderende...

Denne sjeldne sykdommen får brystene hennes til å vokse kontinuerlig: hun gjør det til en styrke.

Hvert år vokser brystene hennes en cupstørrelse og dobler seg i volum. Hun lider av en tilstand som...

Mannlig mønsterskallede tilstander: dette landet er et av de mest berørte i verden

Nesten én av to menn opplever betydelig hårtap over tid. I Frankrike rammer dette fenomenet alle, inkludert yngre...

© 2025 The Body Optimist