Denne cheerleaderen beviser at disiplin ikke bare handler om fysisk utseende.

Det er et bilde som har gått viralt. Det har fått over en million visninger og illustrerer perfekt kraften i denne sporten, ofte undervurdert eller redusert til rene gester. En cheerleader, som en gang okkuperte midtbanen som høyre guard, spinner partneren sin med foruroligende letthet. Sammen utfører de de mest tekniske cheerleading-bevegelsene. Og basen, Brandon Gray, beviser, utover å bare balansere kjønnsbalansen på dette overveiende kvinnelige laget, at magemuskler ikke er avgjørende for å dempe lagkameratenes piruetter.

En kroppspositiv forestilling som gikk viralt

Denne videoen har gått viralt og utløst en bølge av applaus. En cheerleader ved navn Brandon Gray sender partneren sin, Ashlyn Pinner, flyvende gjennom luften som om hun veide nesten ingenting. Han løfter henne med én hånd, som et menneskelig springbrett, og snurrer henne rundt på håndflaten sin som ballerinaer i en spilledåse. Som en sann naturkraft mangler han de svulmende musklene som ofte forbindes med cheerleaders, og det er nettopp det som ga ham et dundrende antall likerklikk. Denne opptredenen, en kraftig kampanje for mangfold , er både en estetisk og fysisk bragd.

Over natten gikk duoen, som vanligvis utfører disse spektakulære stuntene for studenter ved University of South Florida, fra studentlivets privatliv til internettets suksess. På sosiale medier, som har blitt deres utstillingsvindu, er brukerne fulle av lovord. «Du kan se at jentene føler seg trygge med ham», sier en. «Han får denne vanskelige jobben til å se så enkel ut! Du må være utrolig sterk for å klare det», legger en annen til.

I den kollektive fantasien er cheerleading en hobby på videregående, en aktivitet for «populære jenter». Det er imidlertid ikke bare en visuell attraksjon eller en ren bakgrunnsforestilling; det er en sann symfoni av kropper. Det er en sport som krever fleksibilitet, smidighet, styrke og eksplosivitet. Som Brandon Gray demonstrerer, trenger du ikke bulende biceps, en sixpack eller en skulpturert fysikk for å spinne med partneren din. Denne cheerleaderen med sin titaniske kroppsbygning, som er beskrevet som «stjernen på campus», en ærestittel i USA, er også et lysende eksempel på inkludering i en sport som fortsatt klamrer seg til et ideal om « maskulinitet ».

En viktig påminnelse: vekt er ikke det samme som talent

Før han ble med i cheerleading-troppen og møtte pomponger, var 23 år gamle Brandon Gray en kraft å regne med på banen, der han improviserte rutiner med rugbyballen. Nå bruker han musklene sine for skolens cheerleading-lag. Han deltar i lokale konkurranser som Sunshine Stunt Battle. Det var faktisk på denne scenen at suksessen hans begynte.

Hans kroppsbygning og fysikk kunne ha vært en avgjørende faktor, spesielt i denne kunstformen som er avhengig av utseende og holder seg til idealet om den slanke mannen. Han har imidlertid mer enn bevist hva han synes. Han utfører akrobatiske bevegelser alene som vanligvis krever flere armer og vanligvis gjøres i grupper. Han er selve legemliggjørelsen av uttrykket «stille styrke». Du trenger bare å se ham i aksjon for å forstå. Denne ekstraordinære cheerleaderen gir en illusjon av enkle bevegelser, mens disse bevegelsene i virkeligheten krever timevis med trening.

Han følger partnerens bakoversalto og dobbelsalto uten å svette. Enda mer fantastisk er det at han forblir urokkelig, selv med en kvinne som veier rundt 50 kilo på fingertuppene. Som etterkommer av Thor eller Thanos har denne cheerleaderen en kraft som treningsentusiaster ikke kan matche, selv ikke med vektløfting.

Trosser skjønnhetsstandardene knyttet til denne sporten

Denne sporten krever fleksibilitet, men den mentale styrken som kreves for disiplin er alt annet enn det. I cheerleading deler mennene ofte en lignende fysikk med kvinnene, som er praktisk talt identiske, og skiller seg bare i hårfarge. Disse herrene, som ofte blir bedt om å øke høyden til cheerleaderne og forbedre prestasjonene deres, har ikke et unse med fett, ikke engang en liten fettrull som titter frem under de trykte t-skjortene sine. Fysiske egenskaper ser noen ganger ut til å trumfe talent, som om svulmende muskler er nødvendige for å rettferdiggjøre styrke.

Denne cheerleaderen er kanskje tyngre enn gjennomsnittet, men han besitter ubestridelig herkulisk styrke. Joda, kroppen hans ser myk ut, men det som er inni er som armert betong. Musklene hans er innkapslet i kjøtt, men han er i stand til bragder som fem Ken-dukker sliter med å gjenskape. Og det er dyrebart for oss, ettersom vi fortsatt forbinder overvekt med slurv eller en stillesittende livsstil.

Denne heiagjengen, som inspirerer bred sympati og tilfører sporten et menneskelig preg, har ubevisst blitt et symbol på forandring. Han trosser skjønnhetsstandarder med medfødt ynde. Han rettferdiggjør alle de som på et eller annet tidspunkt følte seg «for tykke» til å delta i sport. Moralen i historien: å være pluss-size er en enorm fordel.