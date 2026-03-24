«Jeg har aldri vært redd for å bli gammel»: Som 77-åring feirer denne modellen alderen sin med stolthet

Aldring er fortsatt et sensitivt tema, ofte omgitt av forventninger og frykt. Likevel velger noen offentlige personer å snakke om det annerledes. Som 77-åring viser Maye Musk (Elon Musks mor) et rolig syn på alderdom og hevder et fredelig forhold til utseendet sitt.

Å bli gammel, en opplevelse å omfavne

I boken sin «A Woman Makes a Plan», så vel som på sosiale medier, deler Maye Musk en enkel idé: hun har aldri vært redd for å bli eldre. For henne er tidens tegn – i ansiktet så vel som på kroppen – ikke feil som skal korrigeres, men spor av et levd liv. Dette perspektivet er også knyttet til familiehistorien hennes, spesielt eksemplet til moren hennes, som forble aktiv langt inn i voksen alder uten å bekymre seg for utseendet sitt.

Maye Musks budskap gir gjenklang fordi det tilbyr en annen måte å se på tidens gang. Aldring presenteres ikke som et tap, men som en fortsettelse. Selvfølgelig opplever alle denne utviklingen forskjellig. Noen aksepterer den lett, andre mindre, og alle disse erfaringene er gyldige.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Maye Musk (@mayemusk)

En bemerkelsesverdig tilstedeværelse på sosiale medier

Maye Musk er langt fra å forsvinne fra offentligheten, men er svært aktiv på Instagram. Hun deler alt fra motekampanjer til minner fra sine tidlige dager og mer personlige øyeblikk. I kommentarfeltet roser mange brukere hennes synlighet og energi, og synes ofte det er inspirerende. Å se en kvinne over 50 år okkupere medieplass, være modell for merkevarer og snakke ut offentlig er fortsatt relativt uvanlig.

Denne synligheten er imidlertid ikke universelt verdsatt. Noen internettbrukere er mer reserverte, til og med kritiske, og peker spesielt på hennes status som Elon Musks mor, som de mener bidrar til å forsterke berømmelsen hennes. Andre stiller spørsmål ved bildet av selvaksept hun projiserer, og antyder at hun kan ha gjennomgått kosmetisk kirurgi, noe som til tider gir næring til opphetede debatter i kommentarfeltet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Maye Musk (@mayemusk)

Et bilde av skjønnhet som utvikler seg, forsiktig

Som ansiktet til store mote- og kosmetikkmerker, legemliggjør Maye Musk en form for skjønnhet som omfavner alder uten å prøve å viske den ut. Hennes tilstedeværelse i reklamekampanjer bidrar til å utvide, i hvert fall delvis, disse representasjonene.

Når det er sagt, selv om denne synligheten er et skritt fremover, er den fortsatt begrenset. Maye Musk oppfyller likevel mange av skjønnhetsstandardene som verdsettes i bransjen: figur, ansiktstrekk, estetiske koder. Med andre ord er det en positiv utvikling å se modeller i alle aldre i mote eller på TV, men mangfoldet av kropper, ansikter og bakgrunner må fortsatt utforskes.

Til syvende og sist, med sin frase som nesten har blitt et mantra, bidrar Maye Musk til å åpne opp et rom for refleksjon. Reisen hennes minner oss om at det er mulig å forbli synlig og ambisiøs i alle aldre. Og fremfor alt, at aldring også kan møtes med en viss letthet i ånden.