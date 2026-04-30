Født uten armer, overrasker piloten Jessica Cox også i kampsport

Fabienne Ba.
Hun styrer et fly med føttene, kjører bil uten modifikasjoner – og utfører «kata» på tatamimattene: Jessica Cox, født uten armer i 1983, er en av vår tids mest inspirerende personligheter, og historien hennes fortsetter å forbløffe verden.

Født uten armer, oppvokst uten grenser

Jessica Cox ble født 2. februar 1983 i Sierra Vista, Arizona, uten armer – på grunn av en sjelden medfødt tilstand hvis eksakte årsak leger aldri har identifisert. Fra spedbarnsalderen plasserte moren hennes leker i sprinkelsengen hennes innenfor rekkevidde av føttene hennes. Hun nektet å se seg selv som annerledes, men mestret hverdagsoppgaver med føttene sine og har konsekvent overgått forventningene.

Siden hun var 14 år har ikke Jessica Cox lenger brukt proteser. Med føttene sine kan hun kjøre bil uten modifikasjoner, skrive på et tastatur med 25 ord i minuttet, fylle bensintanken og sette inn eller ta ut kontaktlinser.

Svart belte i taekwondo som 14-åring – en verdensnyhet

Jessica Cox begynte å praktisere taekwondo i en alder av 10 år på en skole i hjembyen sin. Som 14-åring fikk hun sitt første svarte belte – og ble dermed den første personen uten armer som oppnådde denne bragden i American Taekwondo Association. Instruktørene hennes måtte lage en fullstendig tilpasset læreplan for å gjøre trening tilgjengelig for fremtidige elever uten armer – et pedagogisk fremskritt som strekker seg langt utover hennes personlige erfaring. Jessica Cox er nå et 4. grads svart belte i taekwondo.

Pilot - til tross for flyskrekken

Etter at hun ble uteksaminert med en psykologigrad fra University of Arizona i 2005, kom en jagerpilot bort til henne under avslutningsseremonien og tilbød henne en flyreise. Selv om hennes største frykt var å fly, ledet hennes «hvorfor ikke»-filosofi henne til den mest ekstraordinære utfordringen i livet hennes.

Etter tre års trening og fire fly testet i tre forskjellige stater, fikk Jessica Cox pilotsertifikatet sitt 10. oktober 2008 på en Ercoupe 415-C fra 1946 – et fly designet uten styrepedaler, som hun styrer med én fot på spaken og den andre på gassen.

En Guinness verdensrekord og verdensomspennende anerkjennelse

Guinness World Records ga henne selv tittelen «første kvinne som styrte et fly med føttene». Dokumentaren hennes «Right Footed», regissert av den amerikanske dokumentarfilmskaperen og forfatteren Nick Spark, vant 17 priser, inkludert beste dokumentar på Mirabile Dictu-festivalen i Vatikanet, før den ble sendt i 80 land på National Geographic. Historien hennes er nå en del av renoveringen av National Air and Space Museum i Washington, D.C.

Foredragsholder, grunnlegger og aktivist

I tillegg til sine personlige prestasjoner, grunnla Jessica Cox Rightfooted Foundation International, en frivillig organisasjon dedikert til barn født med forskjeller i lemmer, og som gir dem mulighet til å leve selvstendige og meningsfulle liv. Hun har vært foredragsholder i 18 år i 28 land, og har henvendt seg til et publikum på opptil 40 000 mennesker. Slagordet hennes sier alt: «Tenk utenfor skoen.»

Til syvende og sist har Jessica Cox ikke bare bevist at man kan leve uten armer – hun har bevist at man kan fly, slåss og, viktigst av alt, inspirere millioner av mennesker uten dem. Hun fortsetter å skrive en historie som ingen andre ville ha våget å forestille seg.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Hva er det beste pluss-size-samfunnet i Frankrike?

