Tynne lepper: hvordan sette pris på dem i en tid med fyldige lepper

Mens ikoner som den britiske skuespillerinnen Emma Watson, den amerikanske skuespillerinnen Blake Lively og den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Jennifer Aniston forfektet sjarmen til tynne lepper tidlig på 2000-tallet, er det i dag vanskelig å finne eksempler på aksept. XXL-lepper, kunstig fyldigere eller forstørret med kosmetikk, har blitt normen. Mange gir etter for presset fra fyldige lepper og trosser genetikkens lover med Botox, lipliner og lys lipgloss. Og de med tynne lepper føler seg ofte som de stygge andungene i skjønnhetsverdenen.

Tynne lepper, urettferdig demonisert

Tradisjonelle kvinneblader viser frem sminkeutseende designet for å skape illusjonen av fyldigere lepper, mens bilder på sosiale medier viser lepper som er hovne opp etter injeksjoner eller fyldigere med fillers. På sosiale medier jukser skjønnhetsentusiaster med børster for å få noen centimeter i leppeomkrets og bruker timer på å forme en Kardashian-aktig trutmunn. De mest dedikerte lager spesiallagde balsamer med ingefær og tilsetter chilifrø i lipglossen sin for å tilpasse seg dagens skjønnhetstrender. De mest desperate klemmer munnen kraftig om halsen på en flaske og oppnår et smil som minner mer om Jynx enn Kylie Jenner.

Selv skjønnhetsfiltre på Snapchat former ansikter med ansiktsløftninger og forvrenger våre naturlige lepper som om de ikke var bra nok til å bli sett på. Stilt overfor alle disse bildene av fyldige munner og lepper forsterket med leppefyll eller hyaluronsyre, har kvinner med tynne lepper den merkelige følelsen av å ikke være «som alle andre». Som inntrengere i et samfunn med et tema. Dessuten har 18-34-åringer siden 2019 brukt kosmetisk kirurgi eller estetisk medisin mer enn 50-60-åringene, som tidligere var hovedbrukerne. Fysikkeheten til reality-TV-stjerner, en gang ganske marginal, til og med «overdreven», har blitt et universelt utseende.

I Googles søkeresultater blir ikke tynne lepper hyllet, men snarere skilt ut som en anomali. De blir behandlet som et problem som må løses, en feil som må korrigeres. De er ikke gode nok til å kysses eller forførende nok til å vinne over publikum, og tynne lepper, stolt hyllet av de amerikanske skuespillerinnene Blake Lively og Kristen Stewart, lider den dystre skjebnen av samfunnspress.

Tynne lepper, en sjarmerende ressurs blant klonede ansikter

Mange prøver for hardt å tilpasse seg et ideal, og ender opp med et dessverre vanlig ansikt. Høye kinnben, en tynn, litt oppoverbøyd nese, tykke øyevipper, et trukket blikk, en nøye spisset kjeve, fyldige lepper ... denne typiske estetikken, holdt opp som modell og brukt som inspirasjon av ansiktskirurger, er ikke annet enn vulgær kopiering og liming.

I dag bestiller vi et nytt ansikt til oss selv, som et par nye jeans i en butikk, og justerer speilbildet vårt på samme måte som den britiske forfatteren Mary Shelley gjorde med sin «Frankenstein». Bortsett fra at kvinner i denne jakten på en skreddersydd fysikk erstatter sine unike egenskaper med lett tilgjengelige trekk. De bytter sin individualitet mot standarder som om ti år vil ha hatt sin tid og bli ansett som utdaterte.

Likevel er det å viske ut eller endre sine trekk å fornekte en del av sin identitet, og i forlengelsen av dette å fornærme de som skapte dem – foreldrene våre. Selv om samfunnet har overbevist oss om noe annet, er det å ha tynne lepper verken en ulykke eller en mangel. Det er en arv, et tegn på tilhørighet til familien vår, en forbindelse til våre kjære. Og i en verden der fyldige lepper dominerer ansikter, er det å holde sine tynne lepper intakte nesten en trasshandling. Det er en handling av selvrespekt, en stille protest mot samfunnsnormer.

Å lære å se på leppene sine annerledes

Ved stadig å sammenligne dem med bilder fra retusjerte skjermer eller kosmetiske klinikker, ender tynne lepper opp som utilstrekkelige. Likevel er det et spørsmål om perspektiv. Der noen ser en mangel, oppfatter andre en diskret eleganse, en nesten aristokratisk raffinement.

Tynne lepper har den unike evnen til å subtilt strukturere ansiktet. De gir mer plass til det overordnede uttrykket, øynene, kinnbena, individualiteten til hvert trekk. De forteller en annen historie, langt unna standardiserte normer. Å lære å sette pris på dem igjen betyr også å bevege seg utover en enkelt visjon av skjønnhet og akseptere at sjarm ikke måles i størrelse.

Å ta tilbake munnen sin uten å forvandle den

Å elske de tynne leppene dine betyr ikke å gi opp alle skjønnhetsbehandlinger og føre krig mot kosmetikk. Det handler mer om å endre holdningen og fremtoningen din foran speilet. I stedet for å prøve å «korrigere» eller «forstørre» dem, slik overskriftene antyder, hvorfor ikke feire dem akkurat som de er?

En velvalgt leppestift, en subtilt definert leppelinje, en satengfinish i stedet for en fyldig en ... disse teknikkene handler ikke lenger om å jukse, men om å forbedre. Målet er ikke lenger å skape en illusjon, men å fremheve virkeligheten. Dette perspektivskiftet er essensielt. Det lar oss bryte oss løs fra en syklus av konstant frustrasjon, følelsen av aldri å være «nok», og akseptere oss selv i hver minste detalj. Sminke skal ikke være et triks eller et alternativ til kirurgi, men et øyeblikk av feiring, av å gjenopprette kontakten med oss selv.

I følge disse påbudene er skjønnhet rett og slett et spørsmål om proporsjoner. Tynne lepper må bli fyldigere, og runde mager må bli slankere. Likevel er alt dette ikke annet enn en enorm illusjon. Så det er ingen vits i å lyve for oss selv og fantasere om en estetikk som om noen år vil bli ansett som foreldet.