«Jeg er 60 år gammel, sånn ser jeg ut»: Denne modellen viser stolt frem kroppen sin

Den tsjekkisk-svensk-amerikanske modellen og skuespillerinnen Paulina Porizkova, 60 år gammel, skapte nylig furore ved å dele en uretusjert video som viste kroppen hennes slik den er i dag. Resultatet: et sterkt budskap, applaudert av tusenvis av internettbrukere.

En enkel uttalelse

12. mars 2026 la Paulina Porizkova ut en video som svar på et enkelt spørsmål: hvordan klarer hun å se «så fantastisk» ut som 60-åring? Med ansiktet mot kameraet tar hun av seg en flagrende morgenkåpe og avslører seg selv uten noen form for iscenesettelse. «Jeg er 60, sånn ser det ut», forklarer hun saklig. Hun peker på kroppen sin, dens linjer, og viser frem hver eneste detalj. Ingen filter, ingen flatterende belysning, ingen retusjering. Bare en ekte, levende kropp som forteller en historie.

Å temme kroppen din, virkelig

Det som er spesielt rørende med budskapet hennes, er hvordan hun snakker om det mange fortsatt ville kalt «ufullkommenheter». Magen hennes, for eksempel, prøver hun ikke å skjule eller forandre. Hun minner oss om at den bar barna hennes og at den er en del av henne. Uansett vektsvingninger eller trening, bekrefter hun at hun elsker den akkurat som den er.

Huden hennes, preget av tiden, blir også revurdert. Hun ser den ikke som et tap, men som en form for styrke. For Paulina Porizkova er disse transformasjonene en refleksjon av et levd liv, ikke noe som skal korrigeres. Gjennom årene forklarer hun til og med at hun føler seg mer i fred med kroppen sin enn hun gjorde som 20-åring. En visjon som fullstendig velter opp forutinntatte meninger om alder og skjønnhet.

En kroppspositivitet som utvikler seg med alderen

Paulina Porizkova er ikke fremmed for aktivisme. I flere år har hun kjempet for en mer realistisk representasjon av kropper, spesielt i motebransjen. Hennes tilnærming til kroppspositivitet kjennetegnes av dens modenhet: hun søker ikke å tilpasse seg et ideal, men heller å feire virkeligheten.

Som tidligere modell holder hun seg fortsatt til visse dominerende skjønnhetsstandarder. Det er imidlertid nettopp denne kontrasten som er slående. Der bransjen ofte verdsetter glattede, retusjerte, nesten uvirkelige kropper, velger hun å vise en mer autentisk versjon av seg selv. Og det er nettopp denne gesten som hylles.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

En bølge av entusiastiske reaksjoner

Kommentarene under videoen hennes mangedobles. Mange takker henne for hennes åpenhet og mot. Noen snakker om et frigjørende budskap, andre om en inspirasjonskilde. Det som skiller seg mest ut er lettelsen av å se en kropp som ikke prøver å skjule tidens gang. En kropp som ikke ber om unnskyldning for å eksistere som den er. I en verden der bilder ofte filtreres, retusjeres og standardiseres, skaper denne autentisiteten en ekte forbindelse.

Å gjenvinne sitt image, i alle aldre

Utover selve videoen åpner dette vitnesbyrdet for en bredere refleksjon. Hva om du kunne se på kroppen din annerledes? Ikke som noe å korrigere, men som et levende, utviklende, legitimt rom. Å bli eldre betyr ikke å forsvinne, eller å bli mindre verdig til å bli sett. Kroppen din forandrer seg, ja, men den fortsetter også å fortelle historien din, opplevelsene dine, styrken din.

Paulina Porizkovas budskap er til syvende og sist enkelt, men likevel kraftfullt: det finnes ikke bare én måte å være vakker på, og absolutt ikke i en bestemt alder. Og noen ganger er den sterkeste gesten rett og slett denne: å vise deg selv som du er, uten unnskyldning.