Denne pluss-size-modellen omfavner kurvene sine og utfordrer normene.

Kroppspositiv
Anaëlle G.
På sosiale medier omdefinerer noen stemmer standarder. Dette gjelder den såkalte «pluss-size»-modellen Emma Arletta, som hyller kurvene sine med selvtillit og inviterer alle til å gjenvinne stilen sin, uten kompromisser.

En tilstedeværelse som gjenoppretter selvtilliten

Med et stadig mer engasjert fellesskap har Emma Arletta etablert seg som en nøkkelfigur i kroppspositivitetsbevegelsen. Gjennom innleggene sine deler hun mye mer enn bare antrekk: hun sprer et klart og befriende budskap. Hennes mantra? Du trenger ikke å endre kroppen din for å ha stil. En enkel idé, men en som fortsatt er underrepresentert i motebransjen.

I innleggene sine viser hun frem kurvene sine med naturlighet og selvtillit, uten å forsøke å innrette seg etter restriktive standarder. Som et resultat ser tusenvis av mennesker seg reflektert i henne, føler seg sett og fremfor alt bekreftet. Kommentarfeltet flommer over av meldinger. Mange forklarer at de har gjenvunnet selvtilliten sin, våget å bruke bestemte klær, eller rett og slett endret perspektiv på sin egen kropp.

Tilgjengelig og inspirerende utseende

Det som også skiller Emma Arletta fra andre er hennes evne til å gjøre mote håndgripelig og tilgjengelig. På sosiale medier viser hun frem et bredt utvalg av stiler, noe som beviser at alle ønsker er mulige, uavhengig av kroppstype. Bohemske kjoler, nytolkte vestlige antrekk, sportsantrekk eller mer sofistikerte kveldsantrekk: hun utforsker alle stiler med kreativitet. Og fremfor alt deler hun detaljene i klærne, slik at alle kan tilpasse antrekket hennes.

Den fremhever også plagg som ofte er vanskelige å finne i store størrelser, som for eksempel støvletter for brede legger eller inkluderende brudekjoler. Denne typen innhold adresserer svært reelle behov som lenge har blitt ignorert av bransjen. Ved å synliggjøre disse alternativene bidrar den til å demokratisere mote som inkluderer alle kropper, uten unntak.

En ufiltrert tale mot fordømmelse

Utover stil tar Emma Arletta også for seg dypere problemstillinger knyttet til hvordan andre oppfatter oss. Hun viker ikke unna for å diskutere dommene som fete mennesker kan møte, selv i hverdagssituasjoner som sport. Budskapet hennes er direkte, men alltid medfølende: kroppen din fortjener respekt, hvert øyeblikk.

Hun minner oss på at det å ta en pause, lytte til kroppene våre, eller rett og slett eksistere i en kropp som anses som «ikke-standard» (av samfunnet), aldri bør være en kilde til skam. Denne holdningen resonnerer dypt med samfunnet hennes, som finner det et rom for uttrykk og validering. Hun er ikke bare en motepåvirker: hun er en stemme som bidrar til å endre tankesett.

En mote som hyller alle kropper

Gjennom arbeidet sitt prøver ikke Emma Arletta å passe inn i bokser. Hun omdefinerer dem. Hun viser at mote kan være en lekeplass, et rom for uttrykk og nytelse, uavhengig av kropp. Tilnærmingen hennes er resolutt kroppspositiv: kurvene dine er ikke en hindring; de er en del av din identitet og din stil. Du har rett til å våge, til å eksperimentere, til å skinne. Ved å bygge et engasjert og støttende fellesskap beviser hun at representasjon betyr noe. Å se mangfoldige, selvsikre og stilige kropper kan forandre hvordan alle ser seg selv.

Til syvende og sist er budskapet hennes enkelt, men kraftfullt: Mote er ikke forbeholdt én kroppstype. Det tilhører alle kropper, slik de er, her og nå.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Som 61-åring poserer og viser denne modellen sin «ekte» kropp, langt fra filtrene.

Den tsjekkisk-svensk-amerikanske modellen og skuespillerinnen Paulina Porizkova har konsekvent snakket offentlig om kroppsbilde og aldring. Gjennom en rekke...

På Instagram poserer de med magen ufiltrert, og budskapet er hjertevarmende.

På sosiale medier ser det ut til at «perfekte» bilder finnes overalt. Enda en type innhold vinner terreng:...

Denne modellen, som lider av en hudsykdom, omdefinerer skjønnhetsstandarder i en fantastisk fotoseanse.

Hva om skjønnhet ikke lå i perfeksjon, men i autentisitet? Dette er det kraftfulle budskapet som formidles av...

Denne modellen identifiserer seg som «mellomstor» og deler selvsikkert utseendet sitt.

Modellen Alexi Daien etablerer seg gradvis som en fremtredende stemme i den inkluderende moteverdenen. På sosiale medier deler...

«Holdning har ingen aldersgrense»: Som 65-åring pålegger hun sin egen definisjon av skjønnhet

Caroline Ida Ours (@fiftyyearsofawoman) utfordrer forutinntatte meninger ved å frimodig hevde at skjønnhet ikke har noen utløpsdato. På...

Denne moren omfavner strekkmerkene sine og formidler et sterkt budskap.

Hva om strekkmerker ble symboler på stolthet snarere enn usikkerheter å skjule? På sosiale medier utfordrer Bruna Alves...