Denne modellen, som har vitiligo, viser stolt frem flekkene sine.

Kroppspositiv
Anaëlle G.
På sosiale medier gjør noen personligheter et varig inntrykk med stilen sin, andre med budskapet sitt. Den amerikanske modellen og skuespillerinnen Amy Deanna legemliggjør begge deler. Hun lever med vitiligo, viser frem flekkene sine selvsikkert og inspirerer et stadig voksende fellesskap med sin autentisitet.

Ufiltrert skjønnhet

Amy Deanna deler jevnlig bilder og videoer på Instagram der vitiligoen hennes er fullt synlig. Fra lysende portretter og motefotograferinger til hverdagsantrekk og naturlige ansikter, velger hun å ikke skjule det som er en del av historien hennes.

Hennes hvite flekker, som står i kontrast til den mørke huden hennes, har blitt en slående visuell signatur. Der noen kanskje ser en forskjell å skjule, ser hun en unikhet å feire. Hennes visuelle verden formidler et enkelt, men sterkt budskap: hud trenger ikke å være ensartet for å være vakker. Den trenger ikke å «korrigeres» for å stråle.

Hva er egentlig vitiligo?

Vitiligo er en hudtilstand som forårsaker depigmentering i visse områder av huden. Mer spesifikt resulterer det i lysere flekker, noen ganger i ansiktet, på hendene eller andre deler av kroppen. Denne tilstanden forringer ikke en persons skjønnhet, verdi eller selvtillit. Likevel har estetiske standarder lenge gjort forskjellige hudtoner usynlige. Ved å stolt vise frem vitiligoen sin, bidrar Amy Deanna til å endre oppfatninger og normalisere virkeligheter som fortsatt er altfor sjelden representert.

En pioner i skjønnhetsverdenen

Modellen skapte overskrifter ved å bli den første kvinnen med vitiligo som ble valgt av CoverGirl til en kampanje for truBlend Foundation. Dette var et sterkt symbol i en bransje der standarder lenge har vært sterkt kodifisert. Å se hud med vitiligo omtalt i en internasjonal kampanje sendte et klart budskap: skjønnhet defineres ikke av en enkelt farge, tekstur eller modell. Amy Deanna forklarer jevnlig at vitiligoen hennes er en del av identiteten hennes, ikke hennes definerende karakteristikk. Det er en måte å minne oss på at en person aldri defineres utelukkende av utseendet sitt.

Et samfunn truffet i hjertet

Under innleggene hennes florerer det av positive meldinger. Mange roser hennes karisma, eleganse og selvtillit. Andre beskriver en mer personlig innvirkning: personer som er rammet av vitiligo eller problemer med kroppsbilde forklarer at de endelig føler seg representert. Noen sier at de tør å vise huden sin annerledes takket være henne. Denne typen synlighet betyr enormt mye. Å se seg selv reflektert i et offentlig bilde kan bidra til å endre ens selvbilde.

Perfeksjon er ikke målet

Amy Deannas suksess understreker et viktig poeng: autentisitet gir ofte mye dypere gjenklang enn polerte, standardiserte bilder. Bildene hennes søker ikke å viske ut unike trekk, men snarere å feire dem. Og det er nettopp det som gjør dem så tiltalende. I en verden mettet med filtre og retusjering kan det være dypt befriende å se en kvinne vise frem huden sin slik den er.

Gjennom sin reise demonstrerer Amy Deanna at hver kropp, hver hudtone og hver unike egenskap har sin plass i den offentlige sfære. Hennes skavanker er ikke en feil som skal skjules, men en synlig del av en rik, selvsikker og strålende identitet. Budskapet hennes er klart: du trenger ikke å tilpasse deg et rigid ideal for å være bemerkelsesverdig. Og hva om den virkelige trenden til syvende og sist er å omfavne det som gjør deg unik?

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Tynne lepper: hvordan sette pris på dem i en tid med fyldige lepper

