Hun lider av en hudtilstand og bruker sminke som et verktøy for selvaksept.

Carlie Foulks (@hootieq) er født med Nethertons syndrom, en tilstand som påvirker hudens utseende og gir en illusjon av solbrent hud. Hun skaper kunst med ansiktet sitt og lærer folk om forskjellighet. Bevæpnet med børster, glitrende øyenskygger og fargede stifter, prøver hun ikke å skjule sin unike natur under sminke, men heller å forvandle medlidenhet til beundring. Carlie Foulks er et eksempel på aksept og gjør skjønnhet til et dyrebart uttrykksspråk.

Sminke er et kall, ikke kamuflasje.

Noen vifter med bannere, pappskilt og flagg, men Carlie Foulks løfter sine vinklede pensler, fargede kohl-farger og sølvpaletter høyt. Den unge kvinnen, kjent som @hootieq, taler for en mer inkluderende og mindre idealisert skjønnhet. Mens tutorials som promoterer skjønnhetsstandarder som «clean girl» regelmessig bombarderer oss og får oss til å tro på det umulige, bryter den talentfulle Carlie Foulks gjennom disse normene med sin strålende personlighet og smittende gode humor.

For henne er ikke sminke en kunstig praksis som er ment å korrigere ansiktstrekk, dekke mørke ringer, reversere ansiktslinjer eller retusjere genetikkens arbeid – kjennetegnene på individualitet . Nei, sminke er et utløp, en inngangsport til en kreativ verden, et rom for å gi slipp. Hun lager sminkeopplæringer innenfor de private rammene på soverommet sitt. Faktisk har hun et signaturutseende, som Amy Winehouse: en linje med eyeliner med gotiske undertoner og et hjerteformet stempel under øyet. Et utseende som er delvis kawaii, delvis rock, som internettbrukere altfor ofte overser, drevet av malplassert nysgjerrighet.

For selv om Carlie Foulks (@hootieq) ønsker at tilstanden hennes skal være en liten detalj, reiser hun spørsmål hos allmennheten, som er vant til feilfri hud , falske filtre og Photoshop-retusjering. Hun lever med Nethertons syndrom og har en rødlig hudfarge som gir inntrykk av sommerlige brannskader. Med mangel på øyevipper og noen få sparsomme hårstrå kompenserer hennes naturlige utstråling lett for denne «mangelen». Til tross for de synlige symptomene på denne sjeldne sykdommen, ønsker Carlie å være «akkurat som alle andre», og hun blir hyllet for sminken sin og ikke for sin ubestridelige motstandskraft.

En muse som ikke vil reduseres til sitt fysiske utseende.

Carlie er en allsidig kvinne som utmerker seg med både eyeliner og stemmeøvelser, og er det man kan kalle en «allsidig kvinne». Glitrende, glad og full av optimisme, har hun et talent for å få seerne til å smile og spre glede blant pikslene. Hun beklager imidlertid at utseendet hennes alltid er i fokus.

Fordi sykdommen hennes ikke definerer henne. Det er bare toppen av isfjellet, og sminke fremstår da som en forlengelse av personligheten hennes, en fortsettelse av hvem hun er inni seg. Ansiktet hennes er rett og slett et bakteppe i hennes estetiske disiplin, et lerret for fantasi, en lekeplass. Med sminke legger hun til pynt der lidelse lenge har hersket.

«Jeg er et menneske, jeg er ikke en liveopptreden», slår hun fast fast i et presiserende innlegg. Lei av alle de påtrengende kommentarene som prøver å avdekke mysteriene rundt sykdommen hennes, foreslår hun til og med at spirende sladdersnakkere søker informasjon på Google. Carlie Foulks (@hootieq) ønsker ikke å være en ambassadør for tilstanden sin, hun vil bare forbli en jente som sminker seg i en avslappet setting.

Skjønnhetsveiledninger som høres mer autentiske ut enn noensinne

Og det er nettopp der styrken til skjønnhetsveiledningene hennes ligger: i deres rå oppriktighet. Ingen løfter om et forvandlet ansikt, ingen diskurs om «perfeksjon», men en invitasjon til å leke, til å eksperimentere, til å gjenerobre sitt eget speilbilde uten å underkaste det en enkelt standard. Hver video blir en parentes der vi forstår at sminke kan være et språk, ikke en korreksjon.

På sosiale medier oppdager noen en unik estetikk, mens andre lærer å se ting annerledes. Carlie Foulks (@hootieq) ber ikke om beundring, langt mindre medlidenhet: hun tilbyr et friskt perspektiv, fritt fra refleksene av umiddelbar fordømmelse. Og selv om kommentarer fortsatt altfor ofte fokuserer på utseendet hennes, følger samfunnet hennes henne for det hun virkelig formidler: en ytringsfrihet, en ubeskjedent glede og en måte å si at skjønnhet aldri er begrenset til det som forventes av den.

I en digital verden mettet med filtre og uoppnåelige standarder, fungerer hennes tilstedeværelse som en enkel påminnelse: det finnes tusen måter å bebo et ansikt på, og ingen av dem trenger å valideres for å eksistere. Carlie Foulks’ konto (@hootieq) er ikke et medisinsk eller forebyggende utstillingsvindu; det er en reiseskildring der skjønnhet blir fortalt på en annen måte.