Folk som bruker denne fargen virker mer selvsikre, ifølge flere studier.

Hva om fargen på antrekket ditt påvirket førsteinntrykket ditt? Uten å endre personligheten din fullstendig, ser det ut til at visse nyanser endrer hvordan andre oppfatter deg. Blant dem har svart vært enestående i psykologisk forskning i årevis, og ofte assosiert med selvtillit og troverdighet.

Svart, en farge som sender et budskap

Klær er en form for ikke-verbal kommunikasjon, og farge spiller en betydelig rolle i denne oppfatningen. På brøkdelen av et sekund forbinder hjernen vår visse nyanser med personlighetstrekk, ofte ubevisst. Svart, for eksempel, fremkaller ofte eleganse, alvor, selvkontroll og autoritet. Det er derfor en person kledd i svart kan virke mer selvsikker selv før vedkommende snakker. Denne oppfatningen er dypt forankret i kulturen vår og støttes av en rekke vitenskapelige studier.

Hva studier viser

Så tidlig som i 1988 observerte psykologiforskere at idrettsutøvere i svarte antrekk ble oppfattet som mektigere enn de som var kledd i lysere farger. Denne fargen kunne også formidle et mer skremmende bilde, noe som viser at dens innvirkning avhenger av konteksten. Nyere forskning har bekreftet denne ideen. I en profesjonell eller formell setting forsterker svart generelt inntrykket av kompetanse, pålitelighet og troverdighet.

Motsatt, i situasjoner der man raskt ønsker en varm atmosfære, kan den noen ganger tolkes som mer distansert eller reservert. I moteverdenen peker også flere studier i samme retning: svart forbindes jevnlig med et bilde av profesjonalitet, uavhengighet og selvtillit.

Hvorfor er denne fargen så utbredt i visse miljøer?

Det er derfor ingen overraskelse at svart er allestedsnærværende innen visse felt. I næringslivet, spesielt innen juridisk, finans- og ledelsessektoren, er det fortsatt et pålitelig valg for å formidle et seriøst image. Kreative fagfolk, som arkitekter, designere og stylister, tar det også lett i bruk, noen ganger for å fremheve arbeidet sitt mer enn antrekket sitt . Når det gjelder luksusmerker, har de gjort det til et symbol på diskret og tidløs eleganse. Gjennom årene har en rekke offentlige personer også gjort svart til sin signaturfarge, noe som ytterligere forsterker assosiasjonen mellom denne fargen og en viss selvtillit.

En farge som også kan påvirke følelsene dine

Effekten av svart handler ikke bare om hvordan andre oppfatter oss. Forskere er også interessert i det som kalles «enclothed cognition», det vil si påvirkningen klær har på vår egen sinnstilstand. I praksis rapporterer noen at de føler seg mer fokuserte, mer selvsikre eller mer klare til å ta en utfordring når de bruker svart.

For et jobbintervju, en viktig presentasjon eller et avgjørende møte kan denne fargen fungere som et lite psykologisk løft. Dette betyr ikke at svart har magiske krefter, men det kan bidra til å forsterke følelsen av å være forberedt og i tråd med bildet man ønsker å projisere.

Selvtillit handler ikke bare om farge.

Selv om denne forskningen er interessant, fortjener den en viss presisering. Å bruke svart gjør ikke automatisk noen mer selvsikker, akkurat som en lys farge ikke nødvendigvis avslører en ekstrovert personlighet. Det er fullt mulig å virke veldig selvsikker gjennom antrekket ditt samtidig som man opplever indre tvil.

Omvendt kan en person med dyp selvtillit foretrekke et bredt utvalg av farger uten at det undergraver selvtilliten deres. Selvtillit er en mye dypere prosess. Den bygges gradvis, gjennom erfaringer, suksesser, utfordringer og måten vi lærer å se oss selv på. Klær kan følge denne reisen og gi et midlertidig løft, men det kan aldri erstatte indre arbeid.

Til syvende og sist kan det å velge svart være en måte å formidle et bilde av kontroll eller troverdighet, samtidig som det noen ganger kan hjelpe deg å føle deg mer avslappet. Den mest ekte selvtilliten er imidlertid ikke utelukkende avhengig av hva du har på deg: den vokser over tid og uttrykkes i hele deg, uavhengig av fargene i garderoben din.