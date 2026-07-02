Treningssentre: Denne videoen undersøker oppfatningen som skapes av speil.

Selvtillit
Émilie Laurent
Miroirs salle de sport
Photo d'illustration : ArthurHidden / Freepik

På treningssentre er veggene dekket av speil fra gulv til tak. Det er umulig å unnslippe refleksjonen. Selv om disse reflekterende overflatene er ganske nyttige for å sjekke posisjonen vår under knebøy, justere stegene i dansetimer eller oppdage nye muskler under utvikling, gir de ikke alltid et naturtro bilde. Like uærlige som speilene i prøverom, forvrenger de utseendet vårt, som en video viser.

Treningsspeil, de løgnerne

Treningssentre er som enorme speilhaller eller karnevalsattraksjoner som multipliserer refleksjonene våre for å desorientere oss. Mellom de assisterte maskinene, nummererte manualer, kettlebells og kondisjonsapparater fungerer speil som tapet og dekker rommet fra gulv til tak. Betryggende for noen, skremmende for andre, regjerer de suverent på treningssentrene, som et slag i ansiktet.

De mest selvsikre beundrer sin tonede fysikk, mens de mer selvbevisste unngår å se på den og ser bort for å unngå selvmedlidenhet. Deres allestedsnærvær er ikke bare et spørsmål om kunstnerisk retning. De fungerer som en veiledning for å utføre bevegelser. De lar oss korrigere teknikken vår og målrette de riktige delene av kroppen for å unngå smerter i korsryggen etter utfall. Imidlertid tillater disse speilene, som visstnok gjenspeiler fremgangen vår og viser fysikken vår slik den er, noen subtile endringer. I stedet for å presentere kroppene våre autentisk, får de oss til å miste noen centimeter rundt livet og gir illusjonen av å ha krympet mellom treningsøktene.

Det er i hvert fall det videoen til @johnnyfaisle fremhever. Innholdsskaperen, som fører en slags eksistensiell dagbok, filmet speilene i dameseksjonen og gjentok den samme prosessen i herreseksjonen. I den første ser kroppen hans ut som langstrakt, tynn, nesten formløs, som om et Instagram- filter var blitt brukt. I den andre ser han mer naturlig ut for det menneskelige øyet. «Slankespeil burde forbys», frustrerer han.

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En silhuett som ikke har noen likhet med den autentiske.

Speil i treningsstudioet er som speil i prøverommet: de bedrar blikket vårt og får oss til å tro på en silhuett som ikke har noen likhet med det virkelige oss. Det er en ren forfalskning, et svik, og stilt overfor denne falske refleksjonen smuldrer selvtilliten vår. Mens menns speil er designet med presisjon og reflekterer kropper uten endringer, er kvinners speil formet av tynnhetskulten, formet av samfunnets dikterte. Det de viser er ikke vårt sanne jeg, men en angivelig «forbedret» versjon av oss selv.

Langt fra å ha samme effekt som på Narkissos eller Snøhvits stemor, venner dette speilet oss til en kropp som ikke er vår. Det amputerer noen synlige muskler, sjenerøse fettruller og krymper silhuetten vår slik en tørketrommel krymper våre dyrebare kasjmirgensere.

I stedet for å øke selvtilliten vår, kan det forårsake forferdelig kroppsdysmorfi. I kommentarfeltet sier vanlige treningsgjengere at den optiske illusjonen er enda verre på den andre siden av damegarderoben. «Det er svindel.» «Filtre i virkeligheten.» «Det hjelper ingen.» Nettbrukere fordømmer enstemmig denne markedsføringsstrategien som leker med selvtilliten vår.

Det velvillige sjansespillet til speilløse kinoer

Under innholdsskaperens video foreslo en internettbruker å fjerne disse illusoriske speilene fra veggene, og i noen treningssentre ventet ikke lederne på et kollektivt ramaskrik før de tok dette initiativet. Det er til og med en "kroppspositiv" holdning i noen treningsmekkaer. Bak dørene til Form Fitness i Brooklyn er det ingen speil i sikte, og heller ingen invitasjon til selvsabotasje eller selvkritikk. Ifølge grunnleggeren av dette diskrete treningsstudioet kan dette påtrengende speilet være spesielt vanskelig å konfrontere.

Mens Narcissus ga etter for sin overdrevne selvkjærlighet, er forbannelsen for kvinner reversert. Jo mer de ser på seg selv, desto mindre liker de seg selv. «Vi går naturlig gjennom denne prosessen med selvevaluering, som består av å sammenligne det 'nåværende selvet' med det 'ideale selvet'», forklarer han. «Siden de fleste av oss ikke lever i det ideelle selvet, er det et gap mellom de to, og dette gapet skaper ubehag», beskriver Jeff Katula , en sportsorientert forsker ved Wake Forest University. Vi opplever evig misnøye foran dette speilet, som kartlegger usikkerheten vår.

Eksperter på feltet, som kjenner muskler bedre enn gangetabellen, anbefaler å filme deg selv med telefonen i stedet. Bildene som tas av enheten er riktignok ikke helt objektive, men de er mer utholdelige enn bildene fra et falskt speil. På denne måten kan du finjustere bevegelsene dine uten å måtte tåle den konfrontasjonen med deg selv, eller ende opp med svulmende muskler, men et deflatert ego.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
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