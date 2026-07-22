Etter å ha blitt trakassert av kommentarer om vekten sin, forklarer hun hvordan hun gjenvant selvtilliten sin.

I lang tid var Paris Tier (@pazlenka) mål for kritikk for sitt fysiske utseende. I dag deler den australske innholdsskaperen hvordan hun forvandlet denne prøvelsen til en sann kilde til indre styrke. Reisen hennes er en påminnelse om viktigheten av selvaksept og respekt for kroppen sin.

Nettmobbing som har satt sine spor

Bare 23 år gammel ble Paris Tier satt i offentlighetens søkelys gjennom sin tilstedeværelse på sosiale medier og forholdet til den australske fotballspilleren Conor Stone. Denne økte synligheten ble raskt etterfulgt av en bølge av negative kommentarer om utseendet hennes. Bak kulissene ble noen bemerkninger spesielt ondsinnede og eskalerte til fornærmelser og trusler. Denne situasjonen påvirket Paris Tier dypt, til det punktet at den satte hennes mentale velvære i fare.

I 2025, stilt overfor dette konstante presset, valgte hun endelig å legge Instagram-innleggene sine på vent. Denne vanskelige perioden fikk henne til å innse hvilken innvirkning andres meninger kunne ha på selvtilliten hennes. Paris Tier forteller om perioder der hun ikke engang klarte å finne energien til å stå opp av sengen.

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Tar en pause for å få bedre kontakt

For å gjenvinne balansen tok Paris Tier en viktig avgjørelse: å trekke seg tilbake fra sosiale medier i flere måneder. Denne pausen ga henne plassen hun trengte til å fokusere på seg selv, langt fra ytre fordømmelser.

Støttet av partneren og sine nærmeste lærte hun gradvis å slutte å søke andres anerkjennelse. Denne perioden med refleksjon tillot henne å gjenoppbygge et mer positivt forhold til seg selv. I dag bekrefter hun at perspektivet hennes har endret seg: «Jeg snakker ikke lenger om å bli hatet, fordi jeg elsker den jeg er.» En uttalelse som illustrerer fremgangen hun har gjort og selvtilliten hun har gjenvunnet.

Selvaksept i kjernen av hennes rekonstruksjon

For Paris Tier handler ikke ekte transformasjon om utseendet hennes, men om hvordan hun ser seg selv. Hun forklarer at hun har kommet til en forståelse av at lykke ikke avhenger av andres meninger, men av evnen til å akseptere seg selv fullt ut. Ifølge henne er det en umulig oppgave å prøve å overbevise alle om å like oss.

Nøkkelen er å bygge sterk selvfølelse , basert på egne verdier og ikke på ytre meninger. Paris Tier erkjenner imidlertid at noen sår fortsatt finnes. Å gjenoppbygge seg selv betyr ikke å fullstendig viske ut tidligere vanskeligheter, men å lære å gå videre med større selvmedfølelse.

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Å gi et nytt bilde av kvinner i idrett

Etter denne erfaringen ønsker Paris Tier også å endre holdninger rundt «WAG-er», et begrep som brukes for å referere til partnerne til idrettsutøvere («koner og kjærester»). Hun nekter å la disse kvinnene defineres utelukkende ut fra forholdet deres til en idrettsutøver.

Gjennom podkasten og sosiale medier ønsker hun å fremheve deres ambisjoner, prosjekter og personligheter. For Paris Tier betyr ikke det å være nær sportens verden at hun må forbli i partnerens skygge. Budskapet hennes er klart: enhver kvinne kan bygge sin egen vei, utvikle sine talenter og ta sin plass, uavhengig av forholdet sitt eller andres meninger.

Paris Tiers historie viser at det er mulig å gjenvinne selvtilliten etter å ha blitt såret av gjentatt kritikk. Historien hennes fremhever en viktig idé: en persons verdi måles ikke ut fra utseendet eller den offentlige meningen. Det er en invitasjon til å dyrke selvtillit, feire kroppen sin og gå videre med mer selvmedfølelse.