Applaus av kjendiser som poserer uten sminke: her er hvorfor du bør stoppe

Fra Pamela Anderson til Meghan Markle og Cameron Diaz viser stadig flere kjendiser sine bare ansikter og dropper sminke. Hver gang en av dem dukker opp uten sminke, skynder publikum seg å applaudere denne «modige» gesten, som om det å være seg selv var en heltemodig handling. Å gratulere stjerner som dropper kosmetisk maske er ikke så flatterende.

Stjerner uten sminke: en falsk revolusjon

Pamela Anderson lanserte det mange kaller en «militant bevegelse», til og med et opprør mot skjønnhetsstandarder. Baywatch-stjernen, kjent for sin perlemorfargede gloss og røykfylte øyenskygge, droppet kunstig makeup og strømlinjeformet sminkerutinen sin. Hun var pioner for et minimalistisk utseende, mer rett frem og tilgjengelig. Hun populariserte en naturlig estetikk og knuste myten om den perfekte kvinnen, feilfri fra morgen til kveld.

Andre kvinnelige kjendiser har fulgt etter, og poserer etter hverandre uten et spor av sminke eller en dråpe foundation. Det var Lady Gaga, som er kjent for sin nitidige oppmerksomhet på detaljer med sminkepungen sin. Det var også Jennifer Lopez og Julia Roberts, som i en filosofisk flor erklærte : «Perfeksjon er en nasjons sykdom.» Lei av å forsterke usikkerheten til vanlige kvinner og ubevisst opprettholde utdaterte standarder, omfavner kjendiser en mer beskjeden tilnærming i selfiene sine.

Det nyeste minimalistiske bildet? Meghan Markle, som pryder forsiden av Harper's Bazaar med fregner som synes og en feilfri hudfarge. Når en fremtredende kvinne omfavner denne øvelsen i enkelhet, tiltrekker hun seg en mengde superlativer. Stjerner, som ser ut til å gjennomgå en langvarig kosmetisk avgiftning , får komplimenter og utmerkelser, mens den gjennomsnittlige kvinnen, fratatt concealer og sminke, blir beskyldt for å forsømme utseendet sitt. I en tid hvor det kunstige er umulig å skille fra det ekte, er disse bildene et velkomment syn. Men selv om kjendiser forsiktig avgiftar blikket vårt, følger de fortsatt samfunnsstandarder.

Når «ingen sminke» blir en medieopptreden

Denne iscenesettelsen av «naturlighet» hviler på et paradoks: bare de som allerede har ansikter som samsvarer med dominerende standarder, har råd til å bli hyllet for sin mangel på sminke. Glatt hud, symmetriske trekk, uplettet skjønnhet: medieblikket forblir overbærende fordi konformiteten vedvarer. Sminken forsvinner, men standardene forblir fastlåste.

Mens Pamela Anderson, den ledende skikkelsen i «ingen sminke»-bevegelsen, høster anerkjennelse og posisjonerer seg som en rebell, blir kvinner som faller utenfor mainstreamen møtt med hard kritikk . Stjerner som trosser skjønnhetsreglene får veltalende kommentarer , mens vi blir overlatt til å rettferdiggjøre vår angivelige mangel på uanstrengt sminke. I stedet for å legemliggjøre forandring og presse grenser – og ikke bare de som er relatert til utseendet deres – viderefører de gamle vaner: sammenblandingen av utseende og personlighet.

Ved å posere uten sminke driver de med det som mer direkte kalles imagemarkedsføring. De promoterer en mer tilgjengelig og mindre idealisert versjon av seg selv før kjendismediene fremstiller dem i et lite flatterende lys. De er riktignok mer relaterbare, men de er fortsatt langt unna gjennomsnittspersonen. På de fleste av disse ufiltrerte bildene har stjernene glatt hud, en frisk hudfarge og perfekt stelte øyenbryn. Kort sagt, en renset visjon av denne angivelig «rustikke» skjønnheten. Resultatet: i stedet for å berolige oss, skaper disse bildene urealistiske forventninger.

Å gjøre det til en hendelse forsterker unntaket, ikke normen

Kjendiser som poserer uten sminke og kysser speilbildet sitt, havner i overskriftene, ledsaget av komplimenterende, men klønete adjektiver. Som om det å bruke sminke var en risiko, en modig handling eller en dristig uttalelse. Det har nesten blitt en sak av nasjonal betydning.

Det er imidlertid galt å umiddelbart begynne å rose en kjendis' nakne ansikt når de bevisst lar sminken være ubrukt. Det får oss til å tro at det å gå uten sminke er spektakulært, ikke vanlig. At et nakent ansikt er mer overraskende og mindre vanlig enn et med sminke på.

Pamela Anderson, som sluttet med å bleke huden for to år siden, blir fortsatt fremstilt som en tapper og modig kvinne. Uttrykket «uten sminke» er nesten et markedsføringstriks, et klikkagn. Det følger henne i hver eneste presseartikkel som en vekt. Det gir næring til en usunn nysgjerrighet rundt kvinners utseende og antyder at hun ikke er noe mer enn et ansikt. I motsetning til dette befinner ikke George Clooney, stolt av sitt salt-og-pepper-hår, seg i sentrum av hårrelaterte nyheter hver gang han viser seg offentlig.

Feir i stillhet i stedet for å gratulere høylytt

Å gratulere, kommentere og dele disse bildene vidt og bredt er å bekrefte at et ansikt uten sminke fortsatt er noe som er verdt å bli lagt merke til og dermed bedømt. Å feire i stillhet, derimot, er å ikke reagere, ikke å understreke, ikke å skille. Det er å behandle et usminket ansikt med samme likegyldighet som ethvert annet utseende. Denne nøytraliteten, som synes å være et rent mannlig privilegium, er nødvendig for å frigjøre kvinner fra presset om å tilpasse seg skjønnhetsstandarder.

Selv kjendiser, fotografert rett etter at de har våknet, kontrollerer utseendet sitt og er ikke alltid transparente. De kan jukse med BB-krem og skape illusjonen av ingen sminke. For forsiden av Harper's Bazaar fikk Meghan Markle en makeupartist til å gjøre jobben sin, men hun valgte å holde det hemmelig for troverdighetens skyld. Derfor er det viktig å dempe applausen.

Ved å slutte å rose dem, tar vi ingenting bort fra de som velger å ikke bruke sminke. Tvert imot gir vi dem noe essensielt tilbake: retten til å eksistere uten å bli forvandlet til et symbol.