En detalj i signaturen kan avsløre mangel på selvtillit, ifølge noen psykologer.

Du signerer uten å tenke, nesten automatisk. Likevel har denne lille, hverdagslige gesten fascinert noen spesialister i årevis. Hva om signaturen din avslørte litt mer om deg enn du tror?

Signaturen, mye mer enn en enkel skribbel

Selv før passord og digitale identifikatorer var en signatur allerede bevis på identitet. I dag følger den fortsatt med viktige transaksjoner: kontrakter, offisielle dokumenter, forpliktelser. For noen eksperter , spesielt innen grafologi, er det mer enn bare en formalitet.

Psykiateren og grafologen Jean-Charles Gille-Maisani beskrev det som et slags «fortettet portrett». Med andre ord kan det gjenspeile bildet du har av deg selv … eller det du ønsker å projisere. Selv om håndskriften din er påvirket av det du lærte på skolen, beholder den et veldig personlig element. Og det er nettopp denne unikheten som interesserer noen spesialister.

Denne lille detaljen som tiltrekker seg oppmerksomhet

Blant de observerte elementene går én gest ofte tilbake: å stryke over, viske ut eller trykke hardt på sin egen signatur. I praksis kan dette ta forskjellige former: en strek som krysser navnet ditt, en strek som går over det, eller til og med en signatur som delvis er «knust» av et pennestrøk.

Ifølge noen grafologer kan denne typen gest tolkes som en form for symbolsk tilbakeholdenhet. Som om du ubevisst svekker din egen tilstedeværelse på papiret. I noen tolkninger kan dette være forbundet med en tendens til å tvile på seg selv, å dømme seg selv hardt, eller til og med å ha problemer med å hevde seg selv fullt ut. Vær imidlertid oppmerksom på at dette bare er én tolkning blant mange.

Størrelse, stil ... andre ledetråder gransket

Måten du signerer på er ikke begrenset til denne ene detaljen. Andre egenskaper analyseres noen ganger. Størrelse, for eksempel. En veldig stor signatur er noen ganger assosiert med et ønske om å hevde seg eller ta sin plass. Omvendt kan en mer diskret signatur antyde en mer reservert personlighet.

Stil spiller også en rolle: lesbar eller uleselig, rask eller pen, enkel eller svært stilisert. Hver variasjon gir opphav til hypoteser ... men ingenting av dette er absolutt sannhet. Disse observasjonene bør alltid tas med en klype salt. En signatur kan utvikle seg over tid, med humøret ditt, eller til og med hastigheten du fyller ut et dokument med.

Hva vitenskapen egentlig sier

Det er viktig å skille mellom grafologi og vitenskapelig psykologi. Grafologi tilbyr tolkninger av håndskrift, men påliteligheten er mye omdiskutert. Vitenskapelig forskning har til dags dato ikke definitivt vist at håndskriftanalyse kan føre til pålitelige konklusjoner om personlighet. Med andre ord, selv om visse analyser virker relevante eller resonnerer med deg, erstatter de ikke en psykologisk evaluering basert på validerte metoder.

Bør signaturen din analyseres nøye?

Å se på signaturen din kan være morsomt, til og med interessant for å reflektere over forholdet ditt til deg selv. Det er imidlertid ikke nødvendig å se det som en fordømmelse. En håndskriftstil kan avhenge av mange faktorer: vaner dannet siden barndommen, et ønske om å være rask, administrativ kontekst eller rett og slett estetiske preferanser. Måten du signerer på har ingenting å gjøre med din verdi, din legitimitet eller din evne til å hevde deg selv.

Kort sagt, selv om signaturen din kan være spennende, er den først og fremst en personlig gest. Den definerer ikke hvem du er. Og fremfor alt bør den aldri brukes til å bedømme selvtilliten din.